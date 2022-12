Passando a Limpo: Fabrício Nascimento fala sobre a gestão na Codesel e vida política

O Programa Passando a Limpo, uma parceria do SeteLagoas.com.br com a Rádio Eldorado, recebeu nessa sexta (23) o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel) e também ex-vereador setelagoano Fabrício Nascimento.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Leila Dias, Fabrício Nascimento e Linda Martins. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br.

Fabrício Nascimento iniciou destacando as iniciativas bem sucedidas para renegociar dívidas da Codesel que no início de sua administração estavam em cerca de 23 milhões de reais. Além disso explica como tem sido a política de resgate do equilíbrio financeiro da empresa, reduzindo juros e multas das dívidas, e até mesmo a melhora geral do ambiente de trabalho.

O presidente tratou das diversas reuniões que já participou com representantes de governos municipal, estadual e federal na busca por acordos econômicos em prol da empresa, culminando com a conquista da certidão negativa de débitos. Tal documento permitiu que a Codesel pudesse participar em licitações e oferecer serviços também a empresas privadas.

Fabrício explicou que a maior parte dos recursos financeiros da empresa vem de contratos licitados com o município, mas o horizonte que se abre a parcerias com o setor privado é uma fonte importante que pode ser cada vez mais ampliada.

Ainda sobre a parte financeira, ele disse que hoje a empresa consegue atender a uma demanda antiga de seus colaboradores que era receber vencimentos em calendário igual ao da Prefeitura de Sete Lagoas, o que atualmente tem sido feito até o último dia útil do mês corrente.

Sobre a vida política, Fabrício Nascimento destacou que no momento não está filiado a partido político para disputar algum cargo nas próximas eleições municipais. Porém ele explica que sempre tem o desejo de servir ao município da melhor forma possível e que o atual grupo da administração municipal tem grande competência em escolher as melhores pessoas para os cargos mais adequados.

Fabrício Nascimento deixa também um agradecimento especial a todos os colaboradores da Codesel pelo trabalho e parceria durante o ano de 2022, desejando a eles e à população setelagoana um excelente Natal e Ano Novo.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: