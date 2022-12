Ação especial de Natal da Secretaria de Assistência Social contempla crianças e adolescentes

O Papai Noel fez a festa das crianças das famílias atendidas pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - em uma ação especial realizada no ginásio Vinício Dias Avelar, no bairro Nova Cidade. O clima de harmonia, confraternização e solidariedade tomou conta do local, que recebeu crianças de todas as regiões da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A programação coordenada pela Assistência Social foi iniciada na manhã desta quinta-feira, 22, com crianças e adolescentes assistidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e das Casas de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Profissionais da Secretaria e também voluntários participaram das atividades com muitas brincadeiras e distribuição de algodão doce, pipoca, salgadinhos e suco.

“São mais de 300 crianças neste momento de confraternização. Este ano fizemos no ginásio devido ao período chuvoso e tudo deu muito certo, envolvendo os quatro CRAS do Município e ainda os acolhimentos instituicionais. Uma oportunidade de fortalecer o espírito natalino e vislumbrar um futuro com muita dignidade para todos”, comentou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Todo ano a Assistência Social realiza diversos eventos com o mesmo objetivo em datas comemorativas como Dia das Crianças e Páscoa. “Essa é uma oportunidade de descontração, inclusão social e integração. O que para muitos é uma normalidade, para alguns presentes aqui não seria. Todos estão tendo a alegria de ganhar um presente e tirar uma foto com o Papai Noel. Podemos perceber a alegria no olhar de cada um e isso é muito gratificante”, ressalta Luciene Chaves.

Esta celebração natalina contou com o apoio da empresa New Photo, do médico Dr. Caio Dutra, gari Fernando Caldeira e Turi, que disponibilizou o transporte para as crianças e adolescentes. A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer também foi parceira do evento com a cessão do ginásio. Quem Também esteve presente e apoiou nas atividades foi o vereador Eraldo da Saúde.

Com Prefeitura de Sete Lagoas