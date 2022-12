Sete Lagoas zera fila de espera para inscrição ou atualização no Cadastro Único do Governo Federal

O Município de Sete Lagoas zerou a fila de espera para quem desejava realizar sua inscrição ou atualização no Cadastro Único. A marca foi atingida na última quarta-feira, 21 de dezembro. A informação foi dada pelo coordenador do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Wagner Cardoso.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

"Recebemos essa incumbência do prefeito Duílio de Castro e da secretária Luciene Chaves e, com isso, conseguimos colocar toda nossa agenda em dia. Isso coloca Sete Lagoas entre um seleto grupo de municípios que não têm fila de espera de atendimento do Cadastro Único", disse o coordenador. Quem desejar, pode procurar o CRAS da sua região ou ligar para fazer agendamento. O atendimento será rápido.

"O Cadastro Único é a porta de entrada para programas sociais, permitindo ao governo que conheça melhor a realidade socioeconômica de cada uma das famílias nele inserido", explica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. Sete Lagoas conta, atualmente, com pouco mais de 60 mil famílias cadstradas.

O que é

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Entre os benefícios concedidos, estão incluídos o Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família); Programa Casa Verde e Amarela; Isenção de taxa de inscrição para Concurso Público; Tarifa social de energia elétrica; Carteira Interestadual do Idoso; ID Jovem; Auxílio Natalidade; Segunda via de documentos; BPC (Benefício de Prestação Continuada); Contribuição Previdenciária como Dona de Casa; entre outros.

Telefones para tirar dúvidas sobre o Cadastro Único

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos: (31) 3776-5856 | 3772-7692 | 3772-9983

Funerária Central: (31) 3771-2517

CRAS I (JK, Centro e Barreiro): (31) 3775-2146 | 3773-5598 | 3775-2146

CRAS II (Bernardo Valadares, Arara e Jardim dos Pequis): (31) 3775-3293 | 3772-4114 | 3773-2537

CRAS III (Brasília, Monte Carlo, Várzea e Quintas da Varginha): (31) 3776-9304 | 3772-7742 | 3771-4542 | 3771-4542

CRAS IV (Montreal e Cidade de Deus): (31) 3776-2756 | 3776-5869

Com Prefeitura de Sete Lagoas