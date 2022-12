Previsão do tempo: Natal será de céu encoberto em Sete Lagoas

A chuva pode dar as caras em Sete Lagoas no fim de semana em que se comemora o Natal, com maior probabilidade disso ocorrer no domingo (25).

Foto: Filipe Felizardo.

Com temperatura amena, o sábado (24) amanheceu com nuvens no céu e uma temperatura mínima de 17°C. Ao longo do dia a máxima pode chegar a 25°C e à tarde e à noite pancadas de chuva isoladas podem ocorrer.

No domingo (25) o céu fica mais carregado com possíveis chuviscos ao longo de todo o dia. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 25°C.

