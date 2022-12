Extraoficial: licitação da retomada das obras Hospital Regional de Sete Lagoas já tem vencedor

De acordo com deputado estadual Douglas Melo (PSD), o processo licitatório para a retomada das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas já tem um vencedor: é um consórcio de empresas de Nova Lima e Belo Horizonte.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração / Arquivo

O certame foi realizado pela Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG), sem ter uma divulgação oficial por parte do órgão sobre o vencedor da licitação. O deputado estadual relatou, em suas redes sociais, que o Governo de Minas já homologou o Consórcio Guimarães HRSL, composto pelas empresas Construtora Guia LTDA e RG Empreendimentos e Engenharia EIRELI.

Hospital Regional de Sete Lagoas tem homologação pelo governo de Minas do Consórcio Guimarães HRSL, composto pelas sociedades empresárias Construtora GUIA Ltda, RG Empreendimentos e Engenharia Eireli que venceu o processo licitatório para finalizar a obra sonhada por todos nós. — Douglas Melo (@depdouglasmelo) December 26, 2022

Em novembro deste ano, o secretário de estado de Saúde Fábio Bacheretti disse, em visita à cidade, que as obras do Hospital Regional começariam em fevereiro de 2023, logo após a homologação do vencedor da licitação. De acordo com o chefe da pasta, a verba para as obras já estão destinadas, sem chance de nova paralisação: "Nem pensamos nisso. A chance é praticamente zero. Já temos os recursos e é verba carimbada, não podem ser usados para outras despesas", afirmou.

A verba para a finalização das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas se dá pela indenização bilionária paga pela mineiradora Vale, responsável pela morte de 247 pessoas no estouro da barragem em Brumadinho: R$ 101 milhões foram destinados.

Da redação