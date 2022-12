Prefeitura e lojas maçônicas de Sete Lagoas firmam parceria para revitalização de praça

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Sete Lagoas conquistou diversos parceiros em projetos de revitalização de espaços públicos. Em um evidente sinal de credibilidade da administração com instituições e iniciativa privada, mais um convênio foi assinado com este fim. Desta vez, as sete lojas maçônicas da cidade adotaram a Praça do Maçom, localizada na esquina entre a rua Raquel Teixeira Viana e a Av. Dr. Renato Azeredo, ponto tradicional do bairro Canaã.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A assinatura do termo de parceria se deu na manhã desta terça-feira, 27 de dezembro, no gabinete do prefeito Duílio de Castro. Além dos representantes de cada uma das lojas maçônicas, também estiveram presentes o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômica e Turismo, Edmundo Diniz, o presidente da Codesel, Fabrício Nascimento, e a arquiteta responsável pelo projeto de revitalização, Tatiana Carneiro.

“Esse é um trabalho inovador que estamos fazendo na administração, buscando a sociedade organizada para participar efetivamente da gestão pública. Em nome do povo de Sete Lagoas, agradeço as lojas maçônicas que iniciaram esta participação e deixam a perspectiva de evoluir ainda mais. Todos merecem a nossa eterna gratidão”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Os projetos arquitetônicos e financeiros serão finalizados na próxima semana e em seguida as obras de revitalização já serão iniciadas. Além de reformar, as lojas maçônicas também ficarão responsáveis pela manutenção do espaço. “Também agradecemos a administração do prefeito Duílio de Castro por sempre apoiar nossa reunião que ocorre na praça durante a Semana do Maçom e ainda por oferecer esta abertura com uma parceria que envolve setores importantes da Prefeitura”, comentou Francisco Eugênio Raposo, da loja Igualdade, Justiça e Trabalho.

Durante a reunião, os representantes das lojas maçônicas receberam um manual do projeto Adote uma Praça com instruções de manutenção do espaço, certificados de reconhecimento do ato e ainda a miniatura de um totem de será instalado no local. “Uma das missões mais nobres da maçonaria é ajudar a comunidade e o poder público. Partimos para um nova forma de atuação e vamos fazer mais”, ressaltou Delson Soares, da loja Atalaia.

LEI

Esta parceria é amparada pela lei 8.096, que institui o Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP). O objetivo é promover a participação da sociedade e do poder público na urbanização, nos cuidados e na manutenção, conservação e limpeza das praças, jardins, avenidas, canteiros centrais e vias públicas que precisam de adequações. A proposta é formalizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo que pode ser procurada por qualquer empresa ou instituição que pretenda capitanear proposta semelhante.

Com Prefeitura de Sete Lagoas