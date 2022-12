Keilla Júnia, de Matozinhos, chega à semifinal do The Voice Brasil e conta com a votação do público para continuar na disputa

Segura o friozinho na barriga! Chegamos à Semifinal dessa temporada incrível e de grandes vozes do The Voice Brasil! 🎤 Nesta terça-feira, 27/12, as vozes dos times Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló precisarão de muita afinação e dos votos do público para continuarem na competição musical. Pronto para nos ajudar hoje a escolher o cantor ou cantora que será finalista de cada time na competição? Mas, antes, descubra quem tá bombando nas redes! 📲

Foto: Reprodução/Internet

Somados, nossos semifinalistas viram seus perfis crescerem em mais de 350 mil novos followers desde a estreia das Audições às Cegas! Como alguns dos participantes já chegaram ao Voice com uma presença no digital, a soma total de seguidores chega a quase meio milhão! Daria para encher seis vezes o estádio Maracanã com tantos fãs.

Makem, Keilla Junia e Juceir Jr foram os que mais viram seus números aumentarem - em 53 mil, 52 mil e 49 mil fãs, respectivamente. Completando o Top 5, Cesar Soares e Brenda Helen vêm logo atrás e ganharam, cada um, 37 mil e 30 mil seguidores.

E você, já segue o perfil da sua voz favorita? Lembre-se que hoje os candidatos precisam dos seus votos para avançar pra Final. Faça seu cadastro no gshow e prepare-se!

🎤 Como funciona a Semifinal do The Voice Brasil?

Cada técnico tem 3 participantes que irão soltar a voz no palco, e a votação pra cada uma delas ficará aberta no site do programa, no gshow! Os técnicos vão escolher a voz que mais os emocionar e atribuir 20 pontos à ela. Somados com o percentual de votação do público, vamos descobrir juntinhos quem se classifica pra nossa grande Final! Clique aqui para votar!

Com GShow