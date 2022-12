Na noite desta terça-feira (28) teve Semifinal do The Voice Brasil! Os participantes ficaram na maior concentração e recordaram até seus momentos favoritos do reality.

Foto: Reprodução Internet

Fátima Bernardes, Thais Fersoza e os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló ficaram na beca para acompanhar tudo de pertinho. E o público teve um papel decisivo no programa e fez sua escolha na votação ao vivo.

Saiba a dinâmica da Semifinal do The Voice Brasil:

1. Três participantes de cada time se apresentaram no palco;

2. Enquanto eles soltaram a voz, a votação para o público ficou aberta no gshow;

3. Os técnicos escolheram apenas um participante, que ganhou 20 pontos;

4. Em seguida, entrou o resultado da votação do público, com as porcentagens obtidas por cada participante;

5. Avançou à final o participante com a maior pontuação, considerando os 20 pontos dados pelo técnico.

Ou seja, o voto do público foi decisivo na escolha de quem seguirá no programa!

4 participantes foram escolhidos para a grande Final, que acontece ao vivo nesta quinta, 29/12.

A decisão de Teló e do público



O técnico escolheu dar os 20 pontos para Keilla Júnia que é da cidade de Matozinhos-MG . A participante também foi escolhida pelo público, com 51,45% dos votos. Ela ficou com 71,45%. Duda & Isa Amorim e Makem se despediram do programa.

Após sua apresentação a cantora matozinhense disse ser "uma emoção muito grande, estar no time que eu mais queria que é o Time Teló, e quando ele me escolheu, foi um misto de sentimento de tá aqui, de viver o meu sonho, tá sendo muito muito gratificante pra mim está aqui neste palco", completou a finalista.

A escolha de Lulu e do público

O técnico escolheu dar os 20 pontos para Juceir Jr. O público também votou nele para ir à Final do programa, com 44,72% dos votos. Brenda Helen e Juniô se despediram do programa.

A escolha de IZA e do público

A técnica escolheu dar os 20 pontos para Dgê . Já o público escolheu Bell Lins para representar o Time IZA na Final, com 51,79% dos votos. Dgê e César se despediram do programa.

A escolha de Gaby e do público

Gaby escolheu dar 20 pontos para Mila Santana. A participante também foi a escolha do público, com 48,07% dos votos, garantindo a ela 68,07%. Fellipe Dias e Nath Audizio se despediram do programa.

Da Redação com GShow