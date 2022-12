ATUALIZAÇÃO: Observatório Sismológico da UnB registrou tremor de magnitude 2.8 em Sete Lagoas

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registrou o tremor sentido pelos moradores de Sete Lagoas na madrugada dessa quarta (28). Segundo o Observatório o sismo teve magnitude de 2.8 +/- 0.11 mR e ocorreu a 0.0 Km de profundidade.

Seta indicando localização aproximada do tremor registrado na madrugada de quarta (28). Foto: Observatório Sismológico da UnB/Reprodução.

O fenômeno ocorreu às 00:42:30 h na cidade e foi relatado nas redes sociais pela população.

O Observatório da UnB informa que "a menos que revisada por um geofísico, as localizações dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros significativos! Mesmo depois de revisadas, soluções apresentadas por diferentes instituições podem apresentar pequenas variações de localização e magnitude".

Esse foi o décimo segundo sismo registrado pelo Observatório da UnB em 2022 na cidade e o terceiro de maior intensidade. No dia 29 de abril desse ano às 21:53 h o instituto registrou tremor de magnitude 3 +/- 0.18 mR, o de maior magnitude até então, e no dia 28 de julho às 17:44 outro de 2.9 +/- 0.10 mR sendo o segundo com maior magnitude. Veja vídeo de uma câmera de segurança de um imóvel que registra o momento do abalo sísmico:

Sete Lagoas tem tremor de terra de magnitude 2.8. Abalo foi registrado na madrugada desta quarta-feira (28). Uma câmera de segurança captou o exato momento do abalo sísmico que aconteceu na cidade.



Veja matéria no site https://t.co/XNglnpMk4q: https://t.co/L8Gjl3QlLe pic.twitter.com/1GTGp7fuju — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) December 28, 2022





Procurada pelo SeteLagoas.com.br a Defesa Civil de Sete Lagoas informou que não foi acionada durante a madrugada para avaliação de possíveis danos como surgimento de trincas em imóveis. Qualquer ocorrência pode ser relatada junto ao órgão através do telefone 153 ou 3776-7890.

Da Redação, Vinícius Oliveira.