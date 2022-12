NOTA DE ESCLARECIMENTO: Prefeitura de Sete Lagoas emite nota sobre tremor desta quarta (28)

"NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE TREMOR SENTIDO NESTA QUARTA, 28 DE DEZEMBRO DE 2022:

A Defesa Civil de Sete Lagoas informa que, às 00h42 desta quarta-feira, 28 de dezembro, ocorreu um tremor de terra de magnitude 2.8 no município, com epicentro na região do bairro Santo Antônio. Até o momento, porém, não houve registros oficiais de ocorrências de danos materiais ou humanos em decorrência do tremor. As equipes estão nos bairros onde o tremor foi mais sentido acompanhando e monitorando a situação junto aos moradores.

Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.

O Centro Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), que tem parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas na detecção dos tremores, também foi acionado e uma equipe de geólogos da instituição está em Sete Lagoas neste momento coletando os dados dos sismógrafos instalados na cidade em agosto deste ano. Em caso de algum dano ou rachadura no imóvel ocasionado por tremores, o cidadão deve acionar a Defesa Civil pelo 153.

Fonte: http://obsis.unb.br/portalsis/?pg=viewEvent&id_event=unb2022zjvy&local=Sete%20Lagoas%20-%20MG ".

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.