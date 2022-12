Sete Lagoas tem saldo negativo na geração de empregos em novembro, revela Caged

O número total de empregados na cidade de Sete Lagoas abaixou em novembro, revelam dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desemprgados (Novo Caged).

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em novembro de 2022 foram 2.127 admissões contra 2.432 desligamentos, resultando num saldo negativo de 305 dispensas. O acumulado de admitidos ficou em 61.800 pessoas, uma variação de -0,49% quando comparada ao fim de outubro desse ano quando o total de pessoas empregadas era de 62.105.

A sequência de meses com aumento no número de empregados foi interrompida, já que de março a outubro era esse o comportamento observado. Em janeiro a variação havia sido de -0,54% e em fevereiro de -0,06%.

Três setores apresentaram saldo positivo de contratações. O setor com maior variação em novembro foi o comércio (variação de +1,25% comparado a outubro), seguido por agropecuária (+1,13%) e serviços (+0,11%).

O setor que mais contratou em números absolutos foi o de serviços (785 pessoas), seguido por comércio (715), indústria (456), construção (147) e agropecuária (24).

No entanto, dois setores demitiram mais do que contrataram. A construção teve 112 demissões a mais do que contratações, uma queda de 3,81% frente a outubro. A indústria teve 394 demitidos a mais do que contratados - setor que mais demitiu em números absolutos, com 850 desligamentos -, uma baixa de 1,77% comparando-se com outubro.

O setor de serviços teve 759 desligamentos, comércio 549 pessoas desligadas, seguidos por construção (259) e agropecuária (15).

Serviços fechou novembro com maior número acumulado de admitidos tendo 22.803 pessoas, seguido pela indústria com 21.882. O comércio apareceu em terceiro com 13.476, seguido da construção com 2.830 e agropecuária com 809 empregados.

Olhando-se para o acumulado de 2022, Sete Lagoas está com saldo positivo de 2.459 admissões se comparado a 2021. Até novembro existiam 61.800 empregados contra 59.341 no fim do ano anterior, variação relativa de +4,14%.

Todos os dados do Novo Caged podem ser vistos clicando aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações do Novo Caged.