Minas Gerais teve 53 tremores de terra em 2022: pelo menos 12 em Sete Lagoas; veja lista

O tremor de terra ocorrido em Sete Lagoas, na madrugada desta quarta-feira (28), é só mais um episódio em Minas Gerais. Segundo dados da Universidade Nacional de Brasília (UnB), foram 53 abalos sísmicos registrados do primeiro dia do ano até hoje (28 de dezembro) no Estado.

Foto: Reprodução/Internet

Divinópolis foi a cidade com maior número de tremores de terra neste ano: foram 17 vezes. O primeiro abalo, de 2,9 na Escala Richter, aconteceu no dia 10 de janeiro. Pelas redes sociais, moradores da cidade informaram que houve barulho e incômodos devido ao abalo.

Menos de 72 horas depois, a cidade voltou a tremer em Divinópolis, com um abalo da mesma magnitude do anterior. Segundo informações do Centro de Sismologia da Universidade Federal de São Paulo (USP), esse abalo é considerado baixo, por isso, não teriam ocorrências por causa da trepidação.

A segunda cidade com maior número de abalos neste ano é Sete Lagoas, onde já se somam 12 casos contando com o ocorrido na madrugada desta quarta-feira (28). Um mês antes, em 24 de novembro, a terra já havia tremido na cidade.

O maior abalo sísmico ocorrido no Estado foi em Caraíbas, distrito de Itacarambi, no Norte. O tremor, de 4,9 graus na escala Richter, ocorreu no dia 9 de dezembro de 2007, deixou um rastro de destruição. Cinco imóveis desabaram, seis pessoas ficaram feridas, uma menina de 5 anos morreu e 300 pessoas ficaram desabrigadas.

O primeiro abalo acontecido no Brasil, em janeiro de 1824, foi em Minas Gerais. O tremor de 3,2 graus de magnitude foi em Caxambu, no Sul do Estado.

Veja onde ocorreram os tremores de terra em Minas Gerais

• Sete Lagoas: O último tremor ocorrido na cidade foi nesta quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Um mês antes, em 24 de novembro, a terra já havia tremido na cidade da região Central de Minas Gerais. Outro episódio foi registrado na cidade em 29 de abril de 2022. Segundo a Universidade Nacional de Brasília (UnB), a cidade registrou ao menos 12 tremores em 2022.

• Felixlândia: Em Felixlândia, a população passou por dois "sustos" neste ano. Um foi por volta de 14h, no dia 17 de março, e o outro, às 6h21, em 15 de junho.

• Frutal: Cidade teve um episódio de tremor de terra na madrugada do dia 14 de março. Eram 3:43 da manhã quando os medidores da UnB registraram a situação.

• Montes Claros: Episódio foi registrado no dia 5 de março, às 2h22.

• Divinópolis: A cidade teve 17 tremores de terra neste ano sendo 14 deles no mês de janeiro e dois em fevereiro.

• Fronteira: No dia 16 de fevereiro, a cidade do Triângulo Mineiro, teve o único abalo sísmico registrado em 2022 por lá.

• Carmo Do Cajuru: O município teve cinco abalos de terra, sendo quatro em janeiro e um em fevereiro.

• São Gonçalo Do Pará: A terra tremeu na cidade no dia 15 de janeiro, às 10h23.

• Pompéu: No dia 14 de janeiro, por volta das 8h, a cidade sofreu o abalo sísmico.

• Tiros: A cidade passou pela mesma situação no dia 12 de janeiro pouco antes de 1h.

• Baldim: Por lá, o abalo ocorreu no dia 28 de junho, por volta das 4h30.

• Conceição Do Mato Dentro: No dia 17 de junho, às 15h a cidade tremeu.

• Nova Lima: Cidade foi afetada no mesmo dia que Conceição do Mato Dentro, mas por volta das 11h30.

• Capim Branco: Houve registro de abalo sísmico na cidade na noite de 15 de junho, por volta das 21h, e na tarde do dia 28 de agosto.

• Joanésia: Cidade teve tremor de terra no dia 9 de junho, às 21h36.

• Curvelo: O abalo ocorreu na cidade dia 13 de maio, quase meia noite.

• Prudente De Morais: Quase no final de abril (dia 21), houve registro de tremor de terra na cidade, por volta das 04h30.

• Uberlândia: Em 15 de setembro, houve registro de um abalo na cidade.

• Esmeraldas: Em 5 de setembro, a terra tremeu na cidade às 16h16.

• Santo Hipólito: Cidade teve tremor de terra às 18h57 do dia 24 de novembro.

Com O Tempo