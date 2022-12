Minas tem 20,7 milhões de habitantes e Sete Lagoas 233.398; confira lista divulgada de prévia do IBGE

O cálculo prévio do Censo 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) indicou que Minas Gerais tem 20,7 milhões de habitantes. Ao todo, são 20.732.660 mineiros. O número representa crescimento, em comparação ao levantamento demográfico de 2010, quando a população do Estado estava em 19.597.330.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Entretanto, o valor apurado é menor que a projeção feita pelo IBGE para 2021, que indicava 21,4 milhões de habitantes em Minas Gerais. Belo Horizonte é a cidade mais populosa, com 2.392.678 habitantes, segundo os dados prévios do Censo. Já o município com menor número de habitantes é Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro, que reúne 836 pessoas, ante as 815 registradas em 2010.

Confira, na lista abaixo, a população prévia calculada pelo IBGE para cada uma das 853 cidades de Minas Gerais.

1. Abadia dos Dourados 6.235

2. Abaeté 22.492

3. Abre Campo 13.882

4. Acaiaca 3.920

5. Açucena 9.229

6. Água Boa 12.390

7. Água Comprida 2.085

8. Aguanil 4.362

9. Águas Formosas 18.430

10. Águas Vermelhas 14.026

11. Aimorés 24.934

12. Aiuruoca 6.225

13. Alagoa 2.646

14. Albertina 2.941

15. Além Paraíba 30.608

16. Alfenas 79.175

17. Alfredo Vasconcelos 6.938

18. Almenara 39.915

19. Alpercata 6.403

20. Alpinópolis 17.883

21. Alterosa 13.697

22. Alto Caparaó 5.796

23. Alto Rio Doce 10.894

24. Alto Jequitibá 8.394

25. Alvarenga 3.858

26. Alvinópolis 15.178

27. Alvorada de Minas 4.065

28. Amparo do Serra 4.472

29. Andradas 40.522

30. Andrelândia 11.730

31. Angelândia 7.730

32. Antônio Carlos 11.095

33. Antônio Dias 9.248

34. Antônio Prado de Minas 1.537

35. Araçaí 2.174

36. Aracitaba 1.804

37. Araçuaí 34.807

38. Araguari 121.424

39. Arantina 2.916

40. Araponga 8.048

41. Araporã 8.543

42. Arapuá 2.621

43. Araújos 9.192

44. Araxá 116.561

45. Arceburgo 9.278

46. Arcos 41.635

47. Areado 13.752

48. Argirita 2.717

49. Aricanduva 4.721

50. Arinos 18.526

51. Astolfo Dutra 14.239

52. Ataléia 13.744

53. Augusto de Lima 4.507

54. Baependi 18.261

55. Baldim 7.336

56. Bambuí 23.545

57. Bandeira 4.606

58. Bandeira do Sul 5.968

59. Barão de Cocais 30.643

60. Barão de Monte Alto 4.965

61. Barbacena 122.894

62. Barra Longa 5.678

63. Barroso 19.802

64. Bela Vista de Minas 9.505

65. Belmiro Braga 2.905

66. Belo Horizonte 2.392.678

67. Belo Oriente 22.149

68. Belo Vale 8.632

69. Berilo 9.615

70. Bertópolis 4.457

71. Berizal 4.191

72. Betim 428.956

73. Bias Fortes 3.357

74. Bicas 13.935

75. Biquinhas 2.356

76. Boa Esperança 41.060

77. Bocaina de Minas 5.316

78. Bocaiúva 50.185

79. Bom Despacho 53.750

80. Bom Jardim de Minas 6.771

81. Bom Jesus da Penha 4.479

82. Bom Jesus do Amparo 5.592

83. Bom Jesus do Galho 14.668

84. Bom Repouso 12.645

85. Bom Sucesso 18.045

86. Bonfim 7.377

87. Bonfinópolis de Minas 5.729

88. Bonito de Minas 9.917

89. Borda da Mata 17.581

90. Botelhos 14.703

91. Botumirim 5.760

92. Brasilândia de Minas 14.696

93. Brasília de Minas 31.246

94. Brás Pires 4.258

95. Braúnas 4.443

96. Brazópolis 13.981

97. Brumadinho 38.640

98. Bueno Brandão 10.761

99. Buenópolis 9.058

100. Bugre 4.041

101. Buritis 25.223

102. Buritizeiro 23.687

103. Cabeceira Grande 6.485

104. Cabo Verde 11.276

105. Cachoeira da Prata 3.707

106. Cachoeira de Minas 11.759

107. Cachoeira Dourada 2.310

108. Cachoeira de Pajeú 9.020

109. Caetanópolis 11.425

110. Caeté 39.578

111. Caiana 5.307

112. Cajuri 4.080

113. Caldas 15.082

114. Camacho 3.028

115. Camanducaia 27.942

116. Cambuí 29.584

117. Cambuquira 12.309

118. Campanário 2.737

119. Campanha 15.856

120. Campestre 21.585

121. Campina Verde 17.817

122. Campo Azul 3.615

123. Campo Belo 52.318

124. Campo do Meio 11.268

125. Campo Florido 8.181

126. Campos Altos 13.359

127. Campos Gerais 25.972

128. Canaã 4.715

129. Canápolis 9.844

130. Cana Verde 5.272

131. Candeias 14.017

132. Cantagalo 3.937

133. Caparaó 4.978

134. Capela Nova 4.369

135. Capelinha 39.472

136. Capetinga 6.473

137. Capim Branco 10.706

138. Capinópolis 14.392

139. Capitão Andrade 4.483

140. Capitão Enéas 14.633

141. Capitólio 9.794

142. Caputira 8.976

143. Caraí 19.251

144. Caranaíba 2.937

145. Carandaí 23.826

146. Carangola 30.778

147. Caratinga 88.311

148. Carbonita 8.480

149. Careaçu 6.739

150. Carlos Chagas 18.531

151. Carmésia 2.614

152. Carmo da Cachoeira 11.537

153. Carmo da Mata 10.940

154. Carmo de Minas 13.286

155. Carmo do Cajuru 23.374

156. Carmo do Paranaíba 28.883

157. Carmo do Rio Claro 20.725

158. Carmópolis de Minas 17.596

159. Carneirinho 9.401

160. Carrancas 4.049

161. Carvalhópolis 3.333

162. Carvalhos 4.374

163. Casa Grande 2.210

164. Cascalho Rico 2.705

165. Cássia 16.923

166. Conceição da Barra de Minas 3.588

167. Cataguases 68.214

168. Catas Altas 5.486

169. Catas Altas da Noruega 2.918

170. Catuji 7.035

171. Catuti 4.730

172. Caxambu 21.011

173. Cedro do Abaeté 1.072

174. Central de Minas 6.149

175. Centralina 10.207

176. Chácara 3.092

177. Chalé 6.079

178. Chapada do Norte 9.913

179. Chapada Gaúcha 12.237

180. Chiador 2.800

181. Cipotânea 5.623

182. Claraval 4.658

183. Claro dos Poções 7.011

184. Cláudio 31.388

185. Coimbra 7.078

186. Coluna 8.072

187. Comendador Gomes 2.708

188. Comercinho 6.681

189. Conceição da Aparecida 10.408

190. Conceição das Pedras 2.752

191. Conceição das Alagoas 26.423

192. Conceição de Ipanema 4.366

193. Conceição do Mato Dentro 23.345

194. Conceição do Pará 5.303

195. Conceição do Rio Verde 12.495

196. Conceição dos Ouros 10.774

197. Cônego Marinho 7.246

198. Confins 7.428

199. Congonhal 10.969

200. Congonhas 55.562

201. Congonhas do Norte 4.830

202. Conquista 6.679

203. Conselheiro Lafaiete 134.537

204. Conselheiro Pena 19.998

205. Consolação 1.552

206. Contagem 615.621

207. Coqueiral 9.002

208. Coração de Jesus 24.951

209. Cordisburgo 7.548

210. Cordislândia 3.208

211. Corinto 22.992

212. Coroaci 10.870

213. Coromandel 29.233

214. Coronel Fabriciano 96.621

215. Coronel Murta 8.128

216. Coronel Pacheco 2.702

217. Coronel Xavier Chaves 3.474

218. Córrego Danta 3.304

219. Córrego do Bom Jesus 4.263

220. Córrego Fundo 6.105

221. Córrego Novo 2.876

222. Couto de Magalhães de Minas 4.217

223. Crisólita 4.979

224. Cristais 12.184

225. Cristália 4.977

226. Cristiano Otoni 4.671

227. Cristina 10.379

228. Crucilândia 5.779

229. Cruzeiro da Fortaleza 3.492

230. Cruzília 15.223

231. Cuparaque 3.963

232. Curral de Dentro 7.406

233. Curvelo 82.335

234. Datas 5.459

235. Delfim Moreira 7.820

236. Delfinópolis 8.343

237. Delta 9.852

238. Descoberto 4.917

239. Desterro de Entre Rios 7.633

240. Desterro do Melo 2.997

241. Diamantina 47.798

242. Diogo de Vasconcelos 3.548

243. Dionísio 7.010

244. Divinésia 4.190

245. Divino 20.705

246. Divino das Laranjeiras 4.128

247. Divinolândia de Minas 6.457

248. Divinópolis 248.581

249. Divisa Alegre 6.321

250. Divisa Nova 5.791

251. Divisópolis 10.206

252. Dom Bosco 3.698

253. Dom Cavati 4.904

254. Dom Joaquim 4.920

255. Dom Silvério 4.991

256. Dom Viçoso 3.095

257. Dona Euzébia 6.122

258. Dores de Campos 9.956

259. Dores de Guanhães 4.984

260. Dores do Indaiá 12.534

261. Dores do Turvo 4.988

262. Doresópolis 1.378

263. Douradoquara 1.779

264. Durandé 7.832

265. Elói Mendes 26.283

266. Engenheiro Caldas 13.629

267. Engenheiro Navarro 6.318

268. Entre Folhas 4.862

269. Entre Rios de Minas 14.952

270. Ervália 20.028

271. Esmeraldas 102.608

272. Espera Feliz 24.081

273. Espinosa 29.650

274. Espírito Santo do Dourado 5.832

275. Estiva 11.520

276. Estrela Dalva 2.142

277. Estrela do Indaiá 2.764

278. Estrela do Sul 6.717

279. Eugenópolis 10.805

280. Ewbank da Câmara 3.863

281. Extrema 53.520

282. Fama 2.542

283. Faria Lemos 3.209

284. Felício dos Santos 5.126

285. Felisburgo 6.424

286. Felixlândia 14.084

287. Fernandes Tourinho 2.653

288. Ferros 9.210

289. Fervedouro 10.452

290. Florestal 8.201

291. Formiga 68.099

292. Formoso 7.801

293. Fortaleza de Minas 3.479

294. Fortuna de Minas 3.102

295. Francisco Badaró 8.795

296. Francisco Dumont 4.472

297. Francisco Sá 21.504

298. Franciscópolis 5.040

299. Frei Gaspar 5.617

300. Frei Inocêncio 8.190

301. Frei Lagonegro 3.391

302. Fronteira 13.668

303. Fronteira dos Vales 4.336

304. Fruta de Leite 4.594

305. Frutal 63.663

306. Funilândia 4.699

307. Galiléia 6.168

308. Gameleiras 4.782

309. Glaucilândia 2.637

310. Goiabeira 2.816

311. Goianá 4.064

312. Gonçalves 4.649

313. Gonzaga 5.189

314. Gouveia 11.398

315. Governador Valadares 262.499

316. Grão Mogol 13.094

317. Grupiara 1.392

318. Guanhães 31.702

319. Guapé 13.781

320. Guaraciaba 10.487

321. Guaraciama 5.010

322. Guaranésia 19.209

323. Guarani 7.487

324. Guarará 3.070

325. Guarda-Mor 6.539

326. Guaxupé 51.015

327. Guidoval 7.163

328. Guimarânia 8.600

329. Guiricema 7.708

330. Gurinhatã 5.140

331. Heliodora 6.325

332. Iapu 12.012

333. Ibertioga 5.204

334. Ibiá 24.271

335. Ibiaí 6.314

336. Ibiracatu 5.409

337. Ibiraci 10.780

338. Ibirité 181.943

339. Ibitiúra de Minas 3.368

340. Ibituruna 2.464

341. Icaraí de Minas 10.682

342. Igarapé 44.920

343. Igaratinga 11.095

344. Iguatama 6.749

345. Ijaci 6.263

346. Ilicínea 12.741

347. Imbé de Minas 6.992

348. Inconfidentes 7.274

349. Indaiabira 6.346

350. Indianópolis 6.104

351. Ingaí 2.476

352. Inhapim 22.327

353. Inhaúma 6.213

354. Inimutaba 7.434

355. Ipaba 16.552

356. Ipanema 19.209

357. Ipatinga 211.094

358. Ipiaçu 3.715

359. Ipuiúna 9.104

360. Iraí de Minas 7.868

361. Itabira 110.335

362. Itabirinha 10.112

363. Itabirito 58.544

364. Itacambira 3.880

365. Itacarambi 16.355

366. Itaguara 14.408

367. Itaipé 10.302

368. Itajubá 90.776

369. Itamarandiba 32.321

370. Itamarati de Minas 3.696

371. Itambacuri 21.080

372. Itambé do Mato Dentro 2.140

373. Itamogi 10.781

374. Itamonte 14.569

375. Itanhandu 15.226

376. Itanhomi 11.158

377. Itaobim 19.025

378. Itapagipe 14.896

379. Itapecerica 21.534

380. Itapeva 12.305

381. Itatiaiuçu 16.257

382. Itaú de Minas 14.293

383. Itaúna 95.967

384. Itaverava 5.650

385. Itinga 12.569

386. Itueta 5.804

387. Ituiutaba 97.409

388. Itumirim 6.642

389. Iturama 38.172

390. Itutinga 4.218

391. Jaboticatubas 19.697

392. Jacinto 10.793

393. Jacuí 7.515

394. Jacutinga 25.538

395. Jaguaraçu 3.106

396. Jaíba 36.945

397. Jampruca 4.261

398. Janaúba 70.001

399. Januária 65.279

400. Japaraíba 4.509

401. Japonvar 7.861

402. Jeceaba 6.344

403. Jenipapo de Minas 6.000

404. Jequeri 12.693

405. Jequitaí 6.449

406. Jequitibá 5.900

407. Jequitinhonha 22.262

408. Jesuânia 5.138

409. Joaíma 12.732

410. Joanésia 4.333

411. João Monlevade 75.838

412. João Pinheiro 47.702

413. Joaquim Felício 3.778

414. Jordânia 8.866

415. José Gonçalves de Minas 3.922

416. José Raydan 4.267

417. Josenópolis 3.607

418. Nova União 5.729

419. Juatuba 31.409

420. Juiz de Fora 557.777

421. Juramento 3.585

422. Juruaia 11.000

423. Juvenília 5.793

424. Ladainha 13.868

425. Lagamar 7.106

426. Lagoa da Prata 52.051

427. Lagoa dos Patos 3.293

428. Lagoa Dourada 12.611

429. Lagoa Formosa 19.050

430. Lagoa Grande 9.096

431. Lagoa Santa 70.678

432. Lajinha 20.667

433. Lambari 20.449

434. Lamim 3.184

435. Laranjal 5.806

436. Lassance 7.089

437. Lavras 98.602

438. Leandro Ferreira 3.121

439. Leme do Prado 4.312

440. Leopoldina 49.020

441. Liberdade 4.713

442. Lima Duarte 17.248

443. Limeira do Oeste 8.582

444. Lontra 8.778

445. Luisburgo 6.961

446. Luislândia 6.158

447. Luminárias 5.586

448. Luz 17.972

449. Machacalis 6.440

450. Machado 36.932

451. Madre de Deus de Minas 5.191

452. Malacacheta 16.905

453. Mamonas 5.993

454. Manga 18.882

455. Manhuaçu 88.787

456. Manhumirim 19.812

457. Mantena 26.352

458. Maravilhas 7.300

459. Mar de Espanha 12.400

460. Maria da Fé 14.241

461. Mariana 64.890

462. Marilac 4.044

463. Mário Campos 15.969

464. Maripá de Minas 3.383

465. Marliéria 4.577

466. Marmelópolis 3.169

467. Martinho Campos 13.979

468. Martins Soares 8.267

469. Mata Verde 10.096

470. Materlândia 3.845

471. Mateus Leme 43.996

472. Matias Barbosa 14.019

473. Matias Cardoso 8.879

474. Matipó 18.506

475. Mathias Lobato 2.912

476. Mato Verde 12.045

477. Matozinhos 36.927

478. Matutina 3.807

479. Medeiros 3.965

480. Medina 19.199

481. Mendes Pimentel 5.535

482. Mercês 9.865

483. Mesquita 5.043

484. Minas Novas 24.117

485. Minduri 3.690

486. Mirabela 13.286

487. Miradouro 8.935

488. Miraí 13.630

489. Miravânia 3.984

490. Moeda 5.186

491. Moema 8.302

492. Monjolos 2.154

493. Monsenhor Paulo 8.336

494. Montalvânia 14.065

495. Monte Alegre de Minas 20.004

496. Monte Azul 20.345

497. Monte Belo 13.092

498. Monte Carmelo 47.267

499. Monte Formoso 4.381

500. Monte Santo de Minas 20.881

501. Montes Claros 436.970

502. Monte Sião 23.715

503. Montezuma 6.901

504. Morada Nova de Minas 8.988

505. Morro da Garça 2.593

506. Morro do Pilar 2.977

507. Munhoz 7.618

508. Muriaé 103.649

509. Mutum 27.634

510. Muzambinho 21.935

511. Nacip Raydan 2.513

512. Nanuque 34.668

513. Naque 6.331

514. Natalândia 3.514

515. Natércia 4.580

516. Nazareno 8.192

517. Nepomuceno 24.869

518. Ninheira 9.331

519. Nova Belém 3.049

520. Nova Era 16.920

521. Nova Lima 117.819

522. Nova Módica 3.614

523. Nova Ponte 15.731

524. Nova Porteirinha 6.660

525. Nova Resende 16.545

526. Nova Serrana 114.497

527. Novo Cruzeiro 26.850

528. Novo Oriente de Minas 10.086

529. Novorizonte 4.545

530. Olaria 1.936

531. Olhos-d'Água 5.340

532. Olímpio Noronha 2.555

533. Oliveira 39.256

534. Oliveira Fortes 1.996

535. Onça de Pitangui 2.908

536. Oratórios 4.910

537. Orizânia 8.451

538. Ouro Branco 39.206

539. Ouro Fino 32.131

540. Ouro Preto 76.069

541. Ouro Verde de Minas 5.607

542. Padre Carvalho 5.031

543. Padre Paraíso 17.163

544. Paineiras 4.199

545. Pains 7.455

546. Pai Pedro 5.568

547. Paiva 1.474

548. Palma 5.692

549. Palmópolis 6.307

550. Papagaios 13.724

551. Paracatu 94.300

552. Pará de Minas 97.507

553. Paraguaçu 21.580

554. Paraisópolis 20.463

555. Paraopeba 23.776

556. Passabém 1.604

557. Passa Quatro 15.387

558. Passa Tempo 9.204

559. Passa Vinte 2.232

560. Passos 110.555

561. Patis 5.917

562. Patos de Minas 159.434

563. Patrocínio 91.901

564. Patrocínio do Muriaé 5.579

565. Paula Cândido 8.697

566. Paulistas 4.269

567. Pavão 8.044

568. Peçanha 17.358

569. Pedra Azul 24.452

570. Pedra Bonita 7.320

571. Pedra do Anta 3.511

572. Pedra do Indaiá 3.725

573. Pedra Dourada 2.752

574. Pedralva 10.750

575. Pedras de Maria da Cruz 10.445

576. Pedrinópolis 3.359

577. Pedro Leopoldo 60.154

578. Pedro Teixeira 1.806

579. Pequeri 3.351

580. Pequi 4.042

581. Perdigão 12.014

582. Perdizes 17.999

583. Perdões 21.329

584. Periquito 6.566

585. Pescador 3.537

586. Piau 2.530

587. Piedade de Caratinga 8.345

588. Piedade de Ponte Nova 3.941

589. Piedade do Rio Grande 4.560

590. Piedade dos Gerais 5.215

591. Pimenta 8.210

592. Pingo-d'Água 4.714

593. Pintópolis 6.922

594. Piracema 7.451

595. Pirajuba 5.438

596. Piranga 15.308

597. Piranguçu 5.848

598. Piranguinho 9.109

599. Pirapetinga 11.110

600. Pirapora 55.876

601. Piraúba 11.547

602. Pitangui 26.568

603. Piumhi 34.834

604. Planura 10.503

605. Poço Fundo 15.831

606. Poços de Caldas 172.869

607. Pocrane 8.715

608. Pompéu 30.493

609. Ponte Nova 58.779

610. Ponto Chique 3.775

611. Ponto dos Volantes 10.584

612. Porteirinha 37.321

613. Porto Firme 10.571

614. Poté 13.643

615. Pouso Alegre 162.028

616. Pouso Alto 6.567

617. Prados 8.964

618. Prata 28.678

619. Pratápolis 8.416

620. Pratinha 3.566

621. Presidente Bernardes 4.845

622. Presidente Juscelino 3.630

623. Presidente Kubitschek 3.075

624. Presidente Olegário 19.471

625. Prudente de Morais 12.224

626. Quartel Geral 3.150

627. Queluzito 1.778

628. Raposos 16.266

629. Raul Soares 23.387

630. Recreio 11.016

631. Reduto 7.865

632. Resende Costa 11.004

633. Resplendor 15.775

634. Ressaquinha 4.548

635. Riachinho 8.197

636. Riacho dos Machados 8.757

637. Ribeirão das Neves 327.968

638. Ribeirão Vermelho 3.953

639. Rio Acima 10.263

640. Rio Casca 12.795

641. Rio Doce 2.121

642. Rio do Prado 4.631

643. Rio Espera 5.432

644. Rio Manso 5.527

645. Rio Novo 8.450

646. Rio Paranaíba 14.602

647. Rio Pardo de Minas 27.708

648. Rio Piracicaba 14.120

649. Rio Pomba 17.721

650. Rio Preto 5.040

651. Rio Vermelho 12.457

652. Ritápolis 4.984

653. Rochedo de Minas 2.292

654. Rodeiro 8.596

655. Romaria 3.104

656. Rosário da Limeira 4.736

657. Rubelita 5.695

658. Rubim 10.321

659. Sabará 131.294

660. Sabinópolis 13.797

661. Sacramento 25.888

662. Salinas 39.969

663. Salto da Divisa 6.015

664. Santa Bárbara 29.491

665. Santa Bárbara do Leste 7.990

666. Santa Bárbara do Monte Verde 2.963

667. Santa Bárbara do Tugúrio 4.204

668. Santa Cruz de Minas 8.074

669. Santa Cruz de Salinas 3.908

670. Santa Cruz do Escalvado 4.852

671. Santa Efigênia de Minas 4.272

672. Santa Fé de Minas 3.521

673. Santa Helena de Minas 5.897

674. Santa Juliana 15.786

675. Santa Luzia 213.709

676. Santa Margarida 16.414

677. Santa Maria de Itabira 10.133

678. Santa Maria do Salto 4.666

679. Santa Maria do Suaçuí 12.652

680. Santana da Vargem 6.561

681. Santana de Cataguases 3.503

682. Santana de Pirapama 7.014

683. Santana do Deserto 3.732

684. Santana do Garambéu 2.140

685. Santana do Jacaré 4.214

686. Santana do Manhuaçu 9.010

687. Santana do Paraíso 37.113

688. Santana do Riacho 5.754

689. Santana dos Montes 3.469

690. Santa Rita de Caldas 8.400

691. Santa Rita de Jacutinga 4.768

692. Santa Rita de Minas 6.214

693. Santa Rita de Ibitipoca 3.303

694. Santa Rita do Itueto 5.831

695. Santa Rita do Sapucaí 40.719

696. Santa Rosa da Serra 3.414

697. Santa Vitória 20.538

698. Santo Antônio do Amparo 16.723

699. Santo Antônio do Aventureiro 3.770

700. Santo Antônio do Grama 4.229

701. Santo Antônio do Itambé 3.846

702. Santo Antônio do Jacinto 10.251

703. Santo Antônio do Monte 28.345

704. Santo Antônio do Retiro 6.621

705. Santo Antônio do Rio Abaixo 1.808

706. Santo Hipólito 2.593

707. Santos Dumont 44.140

708. São Bento Abade 4.710

709. São Brás do Suaçuí 3.987

710. São Domingos das Dores 5.621

711. São Domingos do Prata 17.399

712. São Félix de Minas 3.204

713. São Francisco 51.321

714. São Francisco de Paula 6.429

715. São Francisco de Sales 5.532

716. São Francisco do Glória 4.796

717. São Geraldo 10.270

718. São Geraldo da Piedade 3.307

719. São Geraldo do Baixio 3.104

720. São Gonçalo do Abaeté 7.152

721. São Gonçalo do Pará 11.688

722. São Gonçalo do Rio Abaixo 12.466

723. São Gonçalo do Rio Preto 3.035

724. São Gonçalo do Sapucaí 23.792

725. São Gotardo 41.114

726. São João Batista do Glória 7.455

727. São João da Lagoa 4.818

728. São João da Mata 2.803

729. São João da Ponte 23.840

730. São João das Missões 12.986

731. São João del Rei 93.778

732. São João do Manhuaçu 11.245

733. São João do Manteninha 5.329

734. São João do Oriente 7.049

735. São João do Pacuí 3.884

736. São João do Paraíso 20.502

737. São João Evangelista 14.864

738. São João Nepomuceno 24.970

739. São Joaquim de Bicas 34.677

740. São José da Barra 7.862

741. São José da Lapa 27.125

742. São José da Safira 3.769

743. São José da Varginha 4.392

744. São José do Alegre 4.125

745. São José do Divino 3.437

746. São José do Goiabal 5.400

747. São José do Jacuri 6.098

748. São José do Mantimento 2.768

749. São Lourenço 44.432

750. São Miguel do Anta 6.219

751. São Pedro da União 4.869

752. São Pedro dos Ferros 7.122

753. São Pedro do Suaçuí 5.108

754. São Romão 9.783

755. São Roque de Minas 6.893

756. São Sebastião da Bela Vista 6.390

757. São Sebastião da Vargem Alegre 3.113

758. São Sebastião do Anta 6.195

759. São Sebastião do Maranhão 9.918

760. São Sebastião do Oeste 8.819

761. São Sebastião do Paraíso 70.976

762. São Sebastião do Rio Preto 1.231

763. São Sebastião do Rio Verde 2.299

764. São Tiago 11.741

765. São Tomás de Aquino 6.745

766. São Tomé das Letras 6.782

767. São Vicente de Minas 6.669

768. Sapucaí-Mirim 6.288

769. Sardoá 4.774

770. Sarzedo 36.581

771. Setubinha 9.797

772. Sem-Peixe 2.382

773. Senador Amaral 6.208

774. Senador Cortes 2.237

775. Senador Firmino 7.716

776. Senador José Bento 2.071

777. Senador Modestino Gonçalves 3.926

778. Senhora de Oliveira 5.295

779. Senhora do Porto 3.032

780. Senhora dos Remédios 9.925

781. Sericita 7.345

782. Seritinga 1.812

783. Serra Azul de Minas 3.906

784. Serra da Saudade 836

785. Serra dos Aimorés 6.847

786. Serra do Salitre 13.152

787. Serrania 7.518

788. Serranópolis de Minas 4.398

789. Serranos 1.952

790. Serro 21.813

791. Sete Lagoas 233.398

792. Silveirânia 2.322

793. Silvianópolis 6.061

794. Simão Pereira 2.913

795. Simonésia 19.807

796. Sobrália 4.893

797. Soledade de Minas 5.602

798. Tabuleiro 3.926

799. Taiobeiras 33.071

800. Taparuba 3.390

801. Tapira 3.975

802. Tapiraí 1.689

803. Taquaraçu de Minas 4.135

804. Tarumirim 11.900

805. Teixeiras 12.105

806. Teófilo Otoni 142.030

807. Timóteo 77.856

808. Tiradentes 7.508

809. Tiros 8.152

810. Tocantins 14.912

811. Tocos do Moji 4.086

812. Toledo 7.190

813. Tombos 8.621

814. Três Corações 75.313

815. Três Marias 28.320

816. Três Pontas 53.511

817. Tumiritinga 5.611

818. Tupaciguara 25.500

819. Turmalina 19.933

820. Turvolândia 4.859

821. Ubá 98.705

822. Ubaí 11.606

823. Ubaporanga 12.805

824. Uberaba 359.090

825. Uberlândia 725.536

826. Umburatiba 2.686

827. Unaí 86.867

828. União de Minas 3.671

829. Uruana de Minas 3.268

830. Urucânia 10.480

831. Urucuia 17.433

832. Vargem Alegre 6.195

833. Vargem Bonita 1.984

834. Vargem Grande do Rio Pardo 4.631

835. Varginha 137.078

836. Varjão de Minas 7.023

837. Várzea da Palma 32.885

838. Varzelândia 18.842

839. Vazante 20.771

840. Verdelândia 7.348

841. Veredinha 5.148

842. Veríssimo 3.289

843. Vermelho Novo 4.916

844. Vespasiano 137.821

845. Viçosa 85.119

846. Vieiras 3.701

847. Virgem da Lapa 11.513

848. Virgínia 8.933

849. Virginópolis 10.336

850. Virgolândia 4.848

851. Visconde do Rio Branco 38.493

852. Volta Grande 4.367

853. Wenceslau Braz 2.279

Com O Tempo