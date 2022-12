Prefeitura aciona empresa responsável para avaliar danos e consertar marca da cidade

A tempestade que caiu na região de Sete Lagoas na tarde desta quinta-feira, 29, durou poucos minutos, mas o suficiente para causar alguns estragos. Um deles foi na marca oficial da cidade, "Viva Sete Lagoas", instalada no centro da Lagoa Paulino, principal cartão postal da cidade. Com os fortes ventos que vieram junto com a tempestade, a estrutura não suportou a pressão atmosférica e tombou.

Secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, esteve na Lagoa Paulino para avaliar os danos

Tão logo tomou ciência do ocorrido, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Obras - acionou a empresa responsável, Costa e Campolina Ltda, que prontamente iniciou os trabalhos de recuperação da marca. Na manhã desta sexta-feira, 30, servidores da Codesel e da empresa, além do secretário Antônio Garcia Maciel, estiveram no local para avaliar os danos, utilizando barcos e um caminhão-guindaste.

"Vamos remover a estrutura para um canto da lagoa e avaliar os danos. A empresa se comprometeu a consertar tudo em tempo hábil e devolver a marca da cidade para o centro da lagoa novamente o quanto antes. Proteger pórticos flutuantes contra cargas horizontais de vento é um trabalho complexo, ainda mais em alta intensidade como foram as de ontem. Mas dá para consertar e ancorar melhor a estrutura", avalia o secretário.

O letreiro possui 18 metros de comprimento por 2 metros de largura e 3,2 metros de altura. São oito holofotes externos, além da iluminação interna da marca com mudanças de cores programadas. A balsa que suporta o letreiro é fixada por meio de dez tambores de concreto e sua base é de aço carbono revestido com ACM, um tipo de alumínio. Devido à posição do letreiro em relação à fonte luminosa, o espaço fica ideal para selfies, completando a imagem com a Serra de Santa Helena ao fundo.

