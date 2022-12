Passando a Limpo: como foi o ano de 2022?

O Programa Passando a Limpo, feito pela Rádio Eldorado em parceira com o SeteLagoas.com.br, fez hoje (30) sua retrospectiva do ano de 2022. Álvaro Vilaça, Wagner Oliveira e Linda Martins relembraram os principais acontecimentos do ano em Sete Lagoas e região, tocando também em pautas nacionais e mundiais.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Linda Martins e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Ainda em meio a comoção recente pela perda de Pelé, o Rei do Futebol, falecido na tarde de ontem (29) em São Paulo, os apresentadores não deixaram de prestar homenagens à todos aqueles que nos deixaram esse ano.

Eles abordaram também a questão do extremismo político que se acirrou esse ano não só antes das eleições, mas também durante o pleito e que ainda repercute bastante às vésperas da próxima posse presidencial dia 1º de janeiro de 2023.

O ano foi positivo para cidade de Sete Lagoas com a chegada de grandes empresas, investimentos e compromissos salariais com os servidores municipais sendo quitados em dia. Os apresentadores ressaltaram também avanços que ainda podem ser feitos em diversas áreas do município.

Relembrando os esportes no ano de 2022, o Programa falou do acesso à elite do futebol mineiro pelo Democrata de Sete Lagoas, a grande conquista da Argentina na Copa do Mundo 2022 e a decepção com a seleção brasileira eliminada.

Outro ponto lembrado foi o aumento do número de homicídios que vem ocorrendo em Sete Lagoas nos últimos meses, além dos reflexos que a pandemia do Covid-19 ainda causa na sociedade como um todo.

Você pode rever o Passando a Limpo aqui: