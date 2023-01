Castramóvel inicia cronograma de 2023 no Cidade de Deus com castrações gratuitas de cães e gatos

A Prefeitura de Sete Lagoas dá início à castração gratuita de cães e gatos na região do bairro Cidade de Deus, nos dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de janeiro, terças e quartas-feiras, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Joselita Dias da Costa (Av. Pref. Euro Andrade, 2.640, Cidade de Deus), de 07 às 16h, seguindo cronograma iniciado em julho de 2020 e que já realizou mais de 6200 mil cirurgias por meio do Castramóvel e da sala cirúrgica do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Durante os sete dias o Castramóvel irá atender a famílias de baixa renda do Cidade de Deus e bairros adjacentes, como Bouganville I e II, Santa Felicidade, Dona Silvia, Condomínio Lagoa Grande II e Condomínio Lagoa Azul. Portanto, é preciso apresentar, além de documento de identidade e comprovante de endereço, o comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos. Importante chegar cedo porque são entregues 30 senhas por dia, às 7:30h.

"Ministramos uma palestra explicativa sobre o processo, os cuidados pós cirúrgicos e medicamentos recomendados. Os animais são triados e uma rápida avaliação clínica é realizada. Em seguida, os animais são sedados e então ocorre a castração, que tem a duração de aproximadamente 15 minutos", explica a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira. Lembrando que não passam pela triagem as cadelas com mais de 30kg ou que estejam no cio, além de fêmeas gestantes e cadelas muito obesas.

Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa de malha que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel. Moradores de outros bairros devem realizar o cadastro no site da Prefeitura, disponível todo dia 15, a partir das 8h, no link: http://zoonoses.setelagoas.mg. gov.br/cadastro.php

Confira o cronograma do Castramóvel para 2023:

Janeiro: Cidade de Deus, dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31

Fevereiro: Bela Vista / Jardim Primavera, dias 1, 7, 8, 14, 15, 28 e 01/03

Março: Montreal, dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29

Abril: Canadá / Monte Carlo, dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26

Maio: São Geraldo, dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31

Junho: Progresso, dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28

Julho: Santo Antônio / Santa Rosa, dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26

Agosto: Eldorado / Universitário, dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30

Setembro: Alvorada / São Francisco, dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27

Outubro: Planalto / JK, dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25

Novembro: Belo Vale / Jardim dos Pequis / Verde Vale, dias 31/10, 1, 7, 8, 14, 21, 22, 28 e 29

Dezembro: Del Rey / Anchieta / Indústrias, dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20

ÁREA RURAL

18 de Março: Barreiro

20 de Maio: Lontrinha

22 de Julho: Estiva

23 de Setembro: Goiabeiras

18 de Novembro: Catavento

Com Prefeitura de Sete Lagoas