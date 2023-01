Equipamentos de controle de velocidade começam a funcionar em 22 vias de Sete Lagoas

Motoristas que trafegam pelas principais vias de Sete Lagoas devem ficar atentos. Depois de um mês funcionando em caráter educativo, os 22 equipamentos de controle de velocidade instalados pela cidade começaram a gerar multas para os infratores. Durante todo o mês de dezembro de 2022, faixas e outdoors foram instalados próximos aos radares alertando condutores sobre o início da operação dos aparelhos. Os equipamentos detectam, medem e registram infrações de trânsito como avanço de semáforo, excesso de velocidade e ainda parada sobre a faixa de pedestres (radares), além de registro automático de imagens e de dados (portais de fiscalização).

Os aparelhos visam inibir os excessos de velocidade e garantir a segurança viária, reduzindo assim os prejuízos humanos e financeiros decorrentes dos acidentes de trânsito ocasionados pelo desrespeito às velocidades regulamentadas e ao sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. "Com a utilização de sistemas inteligentes nas vias de monitoramento, por meio de portais de fiscalização, conectados em tempo real a uma Central de Monitoramento/Processamento, a ação delituosa será inibida, proporcionando flagrantes, identificação de infratores, suporte ao atendimento de emergência e facilitando ações ostensivas em todos os níveis de segurança pública", explica a engenheira de Trânsito da Seltrans, Thais Moreira.

"Os condutores devem estar atentos à sinalização nos locais onde os equipamentos foram instalados, além de respeitar as regras de trânsito e os limites de velocidade. Assim, ninguém será multado", avisa a gerente do departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Dani Maia.

Confira os locais:

01. Av. Marechal Castelo Branco, n.º 4001

02. Av. Marechal Castelo Branco, oposto ao n.º 3780

03. Av. Múcio José Reis, n.º 612

04. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 4100

05. Av. Prefeito Alberto Moura, oposto ao n.º 4100

06. Av. Prefeito Alberto Moura, oposto ao n.º 5700

07. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 55

08. Av. Tunico Reis, oposto ao n.º 950

09. Av. Tunico Reis, n.º 1144

10. Av. Padre Tarcísio Gonçalves - sentido bairro / centro (próximo à Caterpillar)

11. Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 1311

12. Av. Prefeito Alberto Moura, próximo ao n.º 662 – N. Sra. Carmo II

13. Av. Secretário Divino Padrão, n.º 1277

14. Av. Secretário Divino Padrão, n.º 1270

15. Av. Tunico Reis esquina com Rua Neri Alves França (60km/h)

16. Av. Tunico Reis oposto ao n.º 100 (60km/h)

17. Av. Antônio Olinto, n.º 565 (40km/h)

18. Av. Múcio José Reis, n.º 213 (40km/h)

19. Av. Norte Sul, n.º 207 (60km/h)

20. Av. Norte Sul, n.º 160 (60km/h)

21. Av. Dr. Renato Azeredo, esquina com Praça Antônio Costa (60km/h)

22. Av. Dr. Renato Azeredo, esquina com R. Teófilo Otoni (60km/h)

