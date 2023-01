Escola Estadual Prefeito Zico Paiva apresenta próximos diretores docentes e novo curso técnico de Agente Comunitário; confira

Foi empossada a nova equipe gestora da Escola Estadual Prefeito Zico Paiva em Sete Lagoas/MG: o diretor Denes, a vice diretora do matutino Juliana, a vice diretora do vespertino Keila e o vice diretor do noturno Rafael que irão conduzir a gestão da escola afim de garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes em todos os aspectos de seu desenvolvimento durante os próximos três anos (2023/2026).

Foto: Divulgação

A gestão inicia com uma novidade, o curso técnico de Agente Comunitário de Saúde (ACS) com duração de 1 ano e meio, serão oferecidas 80 vagas e os estágios acontecerão nas Estratégias de Saúde da Família (ESF's) da cidade de Sete Lagoas/MG.

Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste em buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades.

O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, é o ACS que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe multidisciplinar.

Da Redação