Sete Lagoas receberá mais uma nova empresa a se instalar em seu distrito industrial

Mais uma empresa se instalará no novo distrito industrial de Sete Lagoas: agora, um empreendimento que adapta veículos para usos especiais ocupará uma área de 40 mil m² às margens da MG 238.

Foto: Finvest Real Estate / divulgação

A GreenCar transforma e adapta veículos para as principais montadoras do país, é um fornecedor aftermarket (fabricante de produtos certificados pelas montadoras, com rígidos critérios de qualidade, normas e legislação). Dentre as adaptações estão acessibilidade, ambulância, passageiros, dentre outros fins. O cliente apresenta o projeto, o departamento técnico avalia e ajusta as necessidades dentro das normas e legislação e a partir daí o veículo é transformado de forma personalizada.

“Há tempos vínhamos procurando uma área que atendesse aos interesses da nossa empresa nos quesitos de facilidade de acesso para os nossos colaboradores, proximidade com um grande cliente nosso, e por fim que nos possibilitasse unir a empresa em uma única unidade fabril, o que atualmente não dispomos. Estamos orgulhosos e muito satisfeitos com a aquisição da área e a possibilidade de futura realização de nossos sonhos de melhor atender os nossos clientes em geral e fornecedores”, comenta o diretor-presidente da GreenCar, Lauro Antônio Porto de Oliveira.

O empreendimento se instalará dentro da Eco238, o projeto imobiliário para uso empresarial gerido pela incorporadora Finvest Real Estate. De acordo com André Pompeu, responsável pela gestão de ativos da empresa, esta é uma área nobre para o segmento industrial: "Possui infraestrutura completa para a instalação de indústrias com terrenos com topografia favorável, abastecimento de água pelo SAAE, sistema de energia elétrica da Cemig, sistema de gás canalizado da Gasmig, sistema de telefonia facilmente acessível, entre outros benefícios, atraímos indústrias que buscam essa praticidade no momento de se instalar", afirma.

Da redação com FRE