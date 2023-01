Prefeitura levou alegria, shows e fogos para o Réveillon 2023 na Praça da Feirinha

Depois de quatro anos, a Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha), principal espaço cultural e gastronômico da cidade, voltou a receber o show de fogos e muita música no Réveillon 2023. Em uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, o espaço recebeu, no último dia 31 de dezembro, shows gratuitos, queima de fogos de artifício e o melhor da gastronomia sete-lagoana.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Nem a chuva que caiu espantou o público, que recebeu o ano novo com muita alegria. "A nós foi dada a missão de iniciar um novo ano junto com vocês, de levar alegria e muito samba no pé. Esperamos ter alcançado com sucesso. Deixamos os nossos sinceros agradecimentos à Prefeitura de Sete Lagoas e desejamos a todos um 2023 repleto de coisas boas", afirmou o Grupo Samba Gol, em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

"De volta o Réveillon da Prefeitura de Sete Lagoas. Foi sensacional levar nosso som e alegria para todos que ali estavam. Muito obrigado aos envolvidos. Esse ano promete muito pagode pra vocês", escreveu o grupo Vai Que Cola, também no Instagram. Além dos dois grupos de samba e pagode, o cantor sertanejo David Henrique foi outra atração da festa, que privilegiou os artistas locais. À meia-noite em ponto, depois da contagem regressiva, quase 15 minutos de fogos de artifício disparados da Lagoa Paulino saudaram o ano novo com chave de ouro.

"Queremos trazer de volta a alegria da população em ocupar os espaços públicos com atrações gratuitas. Já tivemos grandes shows no aniversário dos 155 anos da cidade, depois, a melhor iluminação de Natal dos últimos anos e agora, um grande Réveillon. Podemos esperar um 2023 de muitos eventos na cidade", comemorou o prefeito Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas