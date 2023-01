Primeira sexta de 2023 terá céu encoberto e chuva em Sete Lagoas

Como durante toda esta semana, a sexta-feira (6) também será de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia em Sete Lagoas.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

A mínima registrada foi de 19ºC, com máxima chegando aos 24ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo ficará nublado com pancadas de chuva durante todo o tempo.

A tendência do final de semana também é de céu encoberto com precipitações - ademais, quase todo o estado de Minas Gerais está sob alerta de chuvas intensas, com acumulados que podem chegar aos 70mm.

Da redação com Inmet