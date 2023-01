Sete Lagoas perde Marcos Dias Machado, o Marquinhos da Recapagem Santa Helena

Faleceu neste domingo, 08 de janeiro, aos 82 anos, o empresário Marcos Dias Machado, o Marquinhos, fundador do Grupo Santa Helena.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Natural de Jequitibá, Marquinhos lutava contra um câncer e estava internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, desde a última semana de dezembro de 2022.

Seus papéis nos meios empresarial e esportivo de Sete Lagoas e de toda a Minas Gerais foram notáveis. Em 26 de dezembro de 1961, fundou o Grupo Santa Helena, que no final do ano passado completou 61 anos de história. Trata-se de um dos maiores grupos empresariais do estado, composto por redes de postos de combustíveis, loja de conveniências, empresas de recapagens de pneus, lojas de vendas de pneus de varejo e atacado e concessionárias de automóveis, dentre outras, numa atividade comercial que gera centenas de empregos em diversas cidades.

Marcos foi presidente do Bela Vista durante 8 anos, tendo encerrado o seu mandato em abril de 2022. O fundador do Grupo Santa Helena foi também presidente do Clube Náutico de Sete Lagoas.

Marquinhos deixa os filhos Arilton, Airton, Ariadne, Marcos, Marcelo e Marina. Os três primeiros são os diretores do Grupo Santa Helena. Deixa também 14 netos.

O velório de Marcos Dias Machado será realizado nesta segunda-feira, 09 de janeiro, de 10 às 16 horas, no Ginásio Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, no Centro de Sete Lagoas.

O trabalho realizado por Marcos Dias Machado no Bela Vista Futebol deixou história. O Clube alv-verde fez uma nota de pesar pelo falecimento do ex-diretor. Veja nota na íntegra:

"NOTA DE PESAR

Bela Vista Futebol Clube/Bela Vista Social

O Bela Vista se transformou no “Gigante da Colina” graças ao trabalho de abnegados como Marcos Dias Machado. Hoje, dia 8 de janeiro de 2023, seu falecimento deixa a família belavistana de luto.

“Marquinho da Recapagem Santa Helena” dedicou grande parte de sua vida ao BV. Foi presidente do Bela Vista Futebol Clube e foi responsável por times que marcaram o futebol não só de Sete Lagoas, mas de Minas Gerais.

Conciliava sua vencedora carreira profissional com o trabalho voluntário pelo Bela Vista onde, inclusive, foi presidente do Social até meados do ano passado.

Marquinho deixa uma lacuna na história no Verde e Branco mais tradicional de Sete Lagoas, mas seu legado nunca será esquecido.

Diretoria, conselheiros e toda torcida belevistana deixam uma sincera homenagem ao eterno Presidente Marcos Dias Machado.

Força aos familiares!

BV Eterno. Marquinhos Eterno."

