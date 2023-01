Ações da Prefeitura fomentam economia e campanha Natal Mágico bate recorde de participantes: veja ganhadores dos sorteios

A tradicional campanha Natal Mágico CDL Sete Lagoas foi finalizada na última sexta-feira, 6, com o sorteio que contemplou 30 clientes das lojas parceiras. Este ano, a promoção bateu recorde de participações com o apoio da Prefeitura em eventos da CDL e também pela injeção de quase R$ 160 milhões na economia da cidade em pouco mais de 60 dias devido a um cronograma de pagamentos de servidores e ex-servidores municipais.

Sorteio foi realizado no última sexta-feira

O sorteio foi realizado na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sete Lagoas, com a presença do prefeito Duílio de Castro, do presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, e do vereador Ivan Luiz. Também estiveram presentes o presidente da CDL, Geraldir Alves, dirigentes da entidade e representantes de instituições parceiras. Uma mesa auditora com a participação da gerente do Procon Municipal, Vanessa Souza Costa, validou os cupons sorteados.

“Mais de 1 milhão de cupons foram depositados nas urnas espalhadas pelo comércio da cidade. A campanha teve total apoio da Prefeitura e seu sucesso é um reflexo evidente da injeção de recursos da administração municipal na economia e ainda do clima positivo de Natal que tomou conta da cidade. Parabéns à CDL, parceiros e a todos os sorteados”, comentou Duílio de Castro.

Este ano, um atrativo a mais da campanha foram dois eventos realizados com apoio da Prefeitura. O primeiro foi o show "Presente de Natal com Chegada do Papai Noel", realizado na Praça da Feirinha no dia 25 de novembro. Neste mesmo dia, o Grupo Expressar também fez uma prévia do espetáculo do Festival 2022 "O Jeito Addams De Ser". Já no dia 15 de dezembro foi a vez de levar o encanto do Natal ao Terminal Urbano de Transporte, com uma apresentação musical do Papai Noel e do Coral Clave de Fá, da Escola Municipal Dalva Ferreira Diniz.

A Campanha Natal Mágico CDL contou com mais de 200 lojas participantes e ofereceu R$ 50 mil em prêmios com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, Rede Santa Helena de Supermercados, Sicoob Credisete, Ápice Radiologia, Empreendimentos Rodeiro, IDE Brasil, JG Gráfica, Turi, KNN Idiomas e Trevinho.

GANHADORES

TV 32”

JOCASTA CRISTINA DE PAULA OLIVEIRA – LOJA SANTA HELENA MANOA.

BEATRIZ PEREIRA DE OLIVIERA FONSECA – LOJA ALINE MODAS.

UBIRAJARA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE – SANTA HELENA MANOA.

ANGÉLICA FRANCISCA ANDRADE – CASA DE CARNES ITAIPÚ.

VALES COMPRAS DE R$ 1.000,00

MARIA INÊS LANA DO NASCIMENTO SATURNINO – LOJA SANTA HELENA MIX.

ALDISSÉIA BRAGA MAGALHÃES – LOJA CARLITO TECIDOS.

ELEDIR ÂNGELA FALUBA – HIPER SANTA HELENA.

NICOLY HELENA DE SOUZA – ÓTICA SOL E GRAU.

ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA – HIPER SANTA HELENA.

ALINE CAMILA FERREIRA – V S MOTOS.

ANNA CECÍLIA AMORIM – SANTA HELENA PROGRESSO.

MARGARIDA GOMES DA CRUZ FERNANDES – CASA DE RAÇÃO AURORA.

JAQUELINE APARECIDA MARQUES DA SILVA – SANTA HELENA MIX.

ANA PAULA FERREIRA RODRIGUES FÉLIX – ESPAÇO E.

ROGÉRIO DE OLIVEIRA COSTA – SANTA HELENA PLUS.

LETÍCIA MARTINS DA SILVA – COMERCIAL DE CALÇADOS SETE (COMETA).

JOSÉ GERALDO VALADARES DE ALMEIDA – SANTA HELENA MANOA.

JAICE DE SOUZA MARIZ – COMERCIAL DE CALÇADOS SETE (COMETA).

JOSEANE LUZIA SANTOS – SANTA HELENA PROGRESSO.

RENATA APARECIDA DA SILVA COSTA OLIVEIRA – MARIA PITANGA.

MÁRCIO GERALDO DA SILVA – SANTA HELENA SHOPPING.

DARCI MARIA GOMES – ÓTICAS UNIÃO.

MIRIAN NUNES DE OLIVEIRA – SANTA HELENA PRIMAVERA.

IMACULADA DE FÁTIMA LELES – ELE & ELA.

VALES COMPRAS DE R$ 4.000,00 (NA REDE SANTA HELENA)

25 – BRUNO LOPES BARCELOS RICKMANN – HIPER SANTA HELENA.

26 – CLÁUDIA OLIVEIRA DIAS – PLANETA CALÇADOS (EMÍLIO DE VASCONCELOS).

27 – LUCIMAR APARECIDA VERGANI GARCIA – SANTA HELENA MANOA.

28 – ELIANARA RODRIGUES VALGAS – ÓTICAS RONALDO.

29 – ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO AUGUSTO – SANTA HELENA PLUS.

30 – MARCOS LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA – CASA DE RAÇÃO AURORA.