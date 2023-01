Boletim: Primeira semana do ano tem queda de 53,8% no total de casos de Covid-19 em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 9 de janeiro, a 47.271 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia. São 713 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 20.192 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 107 pessoas em isolamento domiciliar (312 a menos que semana passada), 46.445 casos curados e 83.358 testes negativos.

Arte: Túlio Thales

Na última semana foram registrados quatro óbitos por Covid no município: uma mulher de 80 anos no dia 21 de dezembro e um homem de 26 anos dia 22 de dezembro, ambos no Hospital Municipal, uma mulher de 92 anos no dia 2 de janeiro, em domicílio, e um homem de 94 anos hoje, na Unimed. São até agora 714 óbitos desde o início da pandemia. Hoje há seis internados em UTI, sendo quatro de Sete Lagoas, um de Cordisburgo e um de Paraopeba, e três em enfermaria, sendo dois de Sete Lagoas e um de Corinto.

Semana epidemiológica

A primeira semana epidemiológica do ano (1 a 7) apresentou 274 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 53,8% em relação à semana anterior, que contabilizou 593 casos. A 51ª semana (25 a 31/12) teve 1.174 casos, a 50ª semana (11 a 17/12) teve 1.385, 49ª semana (04 a 10/12) teve 519, enquanto que na 48ª semana (27/11 a 03/12) foram 542 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 1,12 pacientes na primeira semana do ano, de 2,43 pacientes na semana 52 do ano passado, de 4,18 na semana 51, de 5,67 na semana 50, de 2,12 pacientes na semana 49, e de 2,22 na semana 48. Óbitos: julho terminou com seis registros, agosto foram cinco óbitos, setembro teve uma ocorrência e outubro também. Novembro terminou sem óbitos, enquanto dezembro fechou com dez.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.613 adultos e a 2ª dose em 178.976. Receberam 1ª dose da Janssen 5.974 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 17.443 vezes e a 2ª dose em 11.481 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 122.669 pessoas e a 2ª dose de reforço em 45.089 pessoas. Ao todo, 568.196 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 2 de janeiro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas