Prefeitura de Sete Lagoas e Fundação João Pinheiro celebram termo de cooperação técnica

A Prefeitura de Sete Lagoas e a Fundação João Pinheiro assinaram, na manhã desta terça-feira, 10, um termo de cooperação para fortalecimento da gestão pública. A ação faz parte do processo de aperfeiçoamento da administração, iniciado em 2019 com o lançamento do Programa de Integridade Municipal. Alunos da Escola de Governo chegam ao município na próxima segunda-feira, 16 de janeiro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A iniciativa confirma a participação de Sete Lagoas na 14ª edição do Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem), que será realizada de 16 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023. O município é um dos seis selecionados nesta edição do programa, aberto aos 853 municípios mineiros. “Esse Termo de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer a cooperação entre as partes visando o desenvolvimento de atividades acadêmicas de prática extensionista correlacionadas às disciplinas do curso de graduação em Administração Pública da Escola de Governo, de modo a colaborar com o fortalecimento da gestão pública no município, facilitando a troca de conhecimento entre estudantes e servidores públicos municipais”, explica Duilliam Nascimento, Controlador Geral do Município.

No Prinagem, os alunos do curso de Administração pública permanecem por três a quatro semanas nos municípios para o desenvolvimento de atividades relacionadas à gestão, processos e políticas públicas. Além de contribuir para o fortalecimento da gestão municipal, o programa possibilita ao aluno da Escola de Governo conhecer a dinâmica e a complexidade dos problemas da administração pública municipal para colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, bem como a troca de aprendizado com os servidores locais.

Sob a orientação de professores, os alunos, organizados em duplas ou trios, estão aptos a atuar na elaboração de leis orçamentárias e planos municipais; assessorar a elaboração da carta de serviços municipais; realizar o diagnóstico, mapeamento e a proposição de melhorias de processos, especialmente em processos de licitação e compras, convênios e gestão de estoques; propor melhorias de serviços e políticas públicas; realizar o diagnóstico da gestão municipal; ministrar oficinas para servidores, secretários municipais e conselheiros de políticas públicas sobre temas diversos da administração pública e a apoiar processos de gestão de pessoas (diagnóstico de clima organizacional e elaboração de plano de cargos e salários, por exemplo), entre outros.

O programa tem como objetivo contribuir para a aprendizagem dos estudantes extensionistas por meio do desenvolvimento de atividades nas áreas de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas existentes no município e realização de atividades que contribuem para uma gestão pública eficiente. “Os alunos também irão desenvolver atividades relacionadas ao aperfeiçoamento dos processos licitatórios e elaboração de plano anual de contratações, envolvendo a Consultoria de Licitações e Compras e a Secretaria de Fazenda do Município”, completa Duilliam Nascimento, Controlador Geral do Município.

Com Prefeitura de Sete Lagoas