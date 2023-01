Primeiros atendimentos do Castramóvel em 2023 são realizados no Cidade de Deus

Até o fim de janeiro, o bairro Cidade de Deus receberá o projeto Castramóvel, da Prefeitura de Sete Lagoas. Na manhã desta terça-feira (10), os primeiros atendimentos foram realizados.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

São cadastrados e castrados 30 animais, entre cães e gatos, às terças e quartas. O projeto está no Centro Municipal de Educação Infantil Joselita Dias da Costa, de 07h às 16h, e atenderá não só o Cidade de Deus, mas também Bouganville I e II, Santa Felicidade, Dona Silvia, Condomínio Lagoa Grande II e Condomínio Lagoa Azul.

A coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, explica que os tutores devem levar junto com os animais um documento de identidade e um comprovante de endereço, além de comprovante de renda de no máximo dois salários mínimos. "Estamos começando o cronograma de 2023 pela região do bairro Cidade de Deus, que é a que mais tem cães e gatos em Sete Lagoas. Pedimos que a população traga seus animais para serem castrados. Pedimos também que cheguem cedo, pois são disponibilizadas 30 senhas por dia", lembra.

Em fevereiro, o Castramóvel segue para os bairros Bela Vista e Jardim Primavera, sempre às terças e quartas.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas