Previsão do tempo: 'sumido', o sol poderá aparecer em Sete Lagoas nesta quarta

Depois de muito tempo, o sol voltou a aparecer em algumas regiões de Sete Lagoas na terça-feira (10). Nesta quarta (11), há também esta possibilidade - mas a previsão é de chuva isolada.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As precipitações podem acontecer a qualquer hora do dia, com chances de trovoadas, com possibilidade de mais nebulosidade à tarde. A mínima foi de 19ºC e a máxima de 26ºC.

Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto a Defesa Civil alertam da possiblidade de chuvas intensas nesta quarta, com acumulados que podem chegar até 100mm.

Da redação com Inmet