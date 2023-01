ERRATA: Boletim Epidemiológico Covid do dia 09/01/2023

A Secretaria Municipal de Saúde informa que houve erro na divulgação do Boletim Epidemiológico Covid do dia 09/01/2023 em relação aos óbitos ocorridos na semana.

Arte: Túlio Thales

O óbito de uma mulher de 80 anos ocorrido no dia 21 de dezembro no Hospital Municipal já havia sido reportado no Boletim do dia 02/01/2023, bem como o óbito de um homem de 26 anos ocorrido no dia 22 de dezembro, também no Hospital Municipal, já havia sido registrado no Boletim do dia 26/12/2022.

Os óbitos ocorridos na primeira semana do ano e erroneamente não informados no Boletim do dia 09/01/2023 foram os de um homem de 46 anos no Hospital Municipal e o de um homem de 90 anos na UPA 24 Horas, ambos no dia 4 de janeiro de 2023. Assim, o Município mantém os 714 óbitos desde o início da pandemia.

Pelo erro, pedimos desculpas.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas.