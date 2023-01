Pré-carnaval 2023 da Prefeitura de Sete Lagoas é divulgado

Depois de mais de dois anos de pandemia sem carnaval, a Prefeitura de Sete Lagoas retoma sua programação da Festa de Momo! Durante todos os finais de semana de janeiro e nos dois primeiros finais de semana de fevereiro que antecedem o Carnaval, a cidade estará em festa com blocos, cordões e bandas se apresentando em vários bairros e bares, com total apoio da Prefeitura.

Em cada um dos locais onde os blocos e as bandas se apresentarão a Prefeitura disponibilizará gradil, som, palco, iluminação, banheiros químicos, tendas e segurança. "Ao invés de contratarmos uma grande banda bahiana, como gestões anteriores faziam, decidimos incentivar nossa própria gente, pessoas que voluntariamente já se apresentam na cidade levando alegria, muita música e irreverência aos bairros, que são nossos tradicionais bloquinhos e cordões. Além disso, teremos também bandas de Sete Lagoas se apresentando", comemora o prefeito Duílio de Castro.

E a folia já começa no próximo fim de semana. Confira a programação* e participe do melhor pré-carnaval da região!

14/01

16h às 22h, Praça do Escorrega

- Bloco Axé Saudade

- Banda Levada

(apresentações no Trio Elétrico Bem Brasil)

15/01

16h às 22h, Bar 4 Estações

- Bloco Axé Saudade

- Banda Levada

(apresentações no Trio Elétrico Bem Brasil)

21/01

16h às 22h, Nero Espeteria

- Bloco Axé Saudade

- Banda Vai Que Cola

22/01

16h às 22h, Bar Caminho das Índias (bairro Santa Luzia)

- Bloco das Índias

- Grupo Samba Gol

28/01

16h às 22h, Barbosa Espetos (R. Carmélia, 235, Carmo)

- Bloco Pé Inchado

- Banda Vai Que Cola

29/01

16h às 22h, Bar do Léo (Boa Vista)

- Bloco Virgens do Boa Vista

- Banda Levada

04/02

16h às 22h, Bar Alcunha Negada (R. Piauí, Boa Vista)

- Bloco BV (Cordão do Constantino) e Bloco Salada

- Banda Bigode e Os Costeletas

05/02

16h às 22h, Praça Tiradentes

- Bloco Axé Saudade

- Banda Vai Que Cola

11/02

16h às 22h, Lagoa Boa Vista

Encerramento com os blocos

13h, saída do bar 4 Estações até Boa Vista:

- Bloco Virgens do Boa Vista

- Bloco As Poderosas

- Bloco PCD Folia

15h, no Boa Vista:

- Bloco Axé Saudade

- Grupo Samba Gol

- Banda Levada

- Banda Vai Que Cola

12/02

16h às 19h, Lagoa do Cercadinho (programação infantil)

- Banda Rock Baby

- Bloco do Cercadinho

*Programação sujeita a alterações.

