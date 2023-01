A primeira sexta-feira 13 do ano promete ser nublada, com possiblidade de chuvas durante boa parte do dia em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações poderão ocorrer a qualquer hora do dia na cidade. A mínima registrada foi de 19ºC, e a máxima será de 27ºC.

Da redação com Inmet