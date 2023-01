CRAMAM abre inscrições para três cursos gratuitos na próxima segunda-feira

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), inicia firme com sua agenda de cursos profissionalizantes em 2023 e, na próxima segunda-feira, 16 de janeiro, abre o período de matrículas dos cursos de Barbeiro, Pintura em Tecido e Crochê.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O prazo de inscrição é diferenciado entre os cursos e pode ser finalizado antecipadamente caso as vagas sejam preenchidas. Em todos os casos, o candidato deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo e no ato da inscrição deve apresentar: comprovante de escolaridade, CPF, identidade e comprovante de endereço. A matrícula deve ser realizada na sede do Cramam (rua das Dálias, 483, bairro Montreal) de 7h às 17h. Informações pelo telefone: (31) 3776-9171.

BARBEIRO

O curso de Barbeiro vai receber 15 alunos e fica com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro. As aulas começam no dia 1º de fevereiro, de 8h às 11, e seguem de segunda a sexta-feira. A carga horária é de 200 horas. O conteúdo do curso será cortes masculinos, modelagem de barba e aparo de pelos faciais, design de corte e barba. O curso e a apostila são gratuitos e o candidato deve levar o material individual utilizado nas aulas práticas.

PINTURA EM TECIDO

O curso de Pintura em Tecido tem dez vagas com inscrições permitidas até o dia 12. A aula inaugural será 13 de fevereiro e o curso começa no dia 15, de 13h às 16h, sempre as segundas e quartas-feiras. A carga horária é de 72 horas. No conteúdo pontos básicos fazendo a escolha certa de tecidos, tintas e pinceis de acordo com a finalidade do trabalho. O material utilizado nas aulas práticas deverá ser adquirido pelos alunos.

CROCHÊ

Também com dez vagas, o curso de Crochê fica com inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. A aula inaugural será no dia 6 de fevereiro e as aulas começam no dia 8, de 8h às 11h, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A carga horária é de 72 horas. No conteúdo os pontos básicos do crochê, sabendo fazer a escolha certa de agulhas e linhas, de acordo com a finalidade do trabalho. O material das aulas práticas deve ser adquirido pelo aluno e levado no terceiro dia do curso.

