Festival da Criançada reúne várias atrações em Curvelo

No domingo, dia 29 de janeiro, a partir das 8h30 da manhã, ocorrerá em Curvelo/MG, o Festival da Criançada. O evento, organizado pelo Apoio Mineiro, terá entrada gratuita e será realizado no estacionamento da loja, na Rodovia AMG 910, nº345, bairro Boa Esperança - Curvelo/MG.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Entre as atrações, o festival terá uma divertida competição de bicicleta para a criançada - a Copinha Kids Bike. E também touro mecânico, personagens infantis, brinquedos, deliciosas degustações e muitos brind

As inscrições para a Copinha Kids Bike já estão abertas e podem ser feitas no site www.copinhakids.com.br. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Podem ser inscritas crianças de 01 a 12 anos

A competição será realizada em etapas, todas em um circuito fechado. Em cada prova/bateria irão participar, no máximo, 06 crianças. No total, serão 12 categorias, sendo 06 para meninas e 06 para meninos. Todas as crianças inscritas no torneio serão premiadas.

Para mais informações, ligue: (38) 99800-0488

SERVIÇO:

Data: 29 de janeiro de 2023

Horário: a partir das 8h30 da manhã

Local: Estacionamento do Apoio Mineiro/Curvelo - Rodovia AMG 910, nº345 - Boa Esperança - Curvelo/

Informações: (38) 99800-0488.

Com Grupo Supernosso