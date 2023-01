Batida frontal entre carro e carreta na BR-040 deixa uma pessoa morta em Nova Lima

Uma pessoa morreu em uma batida frontal entre um carro e uma carreta na manhã desta segunda-feira (16), em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no quilômetro 564 da BR-040, próximo à Lagoa dos Ingleses.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a morte do motorista do carro, que ficou completamente destruído, foi constatada no local. Já o motorista da carreta foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

Ainda segundo os bombeiros, a rodovia precisou ser totalmente interditada, tanto no sentido Rio de Janeiro quanto em direção ao Distrito Federal. Havia destroços e vazamento de óleo na pista.

Com g1