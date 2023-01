Pré-Carnaval de Sete Lagoas tem início com muita alegria na Praça do Escorrega e 4 Estações Grill; confira próximas dias de festa

Alegria: nota mil! Assim foi o primeiro fim de semana do pré-carnaval de Sete Lagoas, realizado no início da noite do último sábado, 14, na Praça do Escorrega, e no fim da tarde deste domingo, 15, na orla da Lagoa Paulino, em frente ao 4 Estaçõe Grill. Nos dois dias de festa, centenas de foliões de todas as idades deram as boas vindas ao pré-carnaval sete-lagoano ao som do estreante Bloco Axé Saudade e da Banda Levada. O evento tem o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com os principais blocos da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Na Praça do Escorrega, no bairro da Várzea, o parque infantil recém construído pela Prefeitura fez a alegria da criançada antes da festa começar. Ao primeiro toque dos tambores, surdos, cuícas e tamborins, ninguém mais ficou parado. A Prefeitura instalou gradis de proteção e cedeu o trio elétrico, onde a banda do bloco e os vocalistas puxaram o coro com os maiores clássicos do axé dos anos 90 para matar a saudade não apenas das músicas, como também da folia momesca de Sete Lagoas. Na sequência, a Banda Levada manteve o clima de alto astral com mais sucessos bahianos.

Já no domingo, o quarteirão da Av. Coronel Altino França entre as ruas Lassance Cunha e Luiz Privat foi fechado, mas ficou pequeno para tantos foliões, que novamente curtiram o Bloco Axé Saudade e a Banda Levada. "Somos um bloco que ficou engavetado por dois anos por causa da pandemia e ter a oportunidade de fazer abertura do pré-carnaval com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas com rua cheia nos faz acreditar que valeu demais a pena participar disso que está acontecendo. E foi só o começo", comemora um dos coordenadores do Axé Saudade, Rodrigo Eduardo Barbosa. E, de fato, é só o começo da festa, já que nos próximos finais de semana tem mais! Confira a programação* e participe do melhor pré-carnaval da região:

14/01

16h às 22h, Praça do Escorrega

- Bloco Axé Saudade

- Banda Levada

(apresentações no Trio Elétrico Bem Brasil)

15/01

16h às 22h, Bar 4 Estações

- Bloco Axé Saudade

- Banda Levada

(apresentações no Trio Elétrico Bem Brasil)

21/01

16h às 22h, Nero Espeteria

- Bloco Axé Saudade

- Banda Vai Que Cola

22/01

16h às 22h, Bar Caminho das Índias (bairro Santa Luzia)

- Bloco das Índias

- Grupo Samba Gol

28/01

16h às 22h, Barbosa Espetos (R. Carmélia, 235, Carmo)

- Bloco Pé Inchado

- Banda Vai Que Cola

29/01

16h às 22h, Bar do Léo (Boa Vista)

- Bloco Virgens do Boa Vista

- Banda Levada

04/02

16h às 22h, Bar Alcunha Negada (R. Piauí, Boa Vista)

- Bloco BV (Cordão do Constantino) e Bloco Salada

- Banda Bigode e Os Costeletas

05/02

16h às 22h, Praça Tiradentes

- Bloco Axé Saudade

- Banda Vai Que Cola

11/02

16h às 22h, Lagoa Boa Vista

Encerramento com os blocos

13h, saída do bar 4 Estações até Boa Vista:

- Bloco Virgens do Boa Vista

- Bloco As Poderosas

- Bloco PCD Folia

15h, no Boa Vista:

- Bloco Axé Saudade

- Grupo Samba Gol

- Banda Levada

- Banda Vai Que Cola

12/02

16h às 19h, Lagoa do Cercadinho (programação infantil)

- Banda Rock Baby

- Bloco do Cercadinho

17/02

18h às 21h, Praça da Feirinha

- Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos Bunitas de Tá Querida apresenta: Banda Mole – O Retorno!

- Concurso de fantasias Drag e Caricata

(Trio Elétrico)

Com Prefeitura de Sete Lagoas