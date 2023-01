A “SHOW DE PRÊMIOS” ESTÁ DE VOLTA!

A Rede de Supermercados Santa Helena em 2023 completa 49 anos e para comemorar lança a campanha “Show de Prêmios” em janeiro!

Foto: Rede de Supermercados Santa Helena/Divulgação

São mais de 150 mil reais em prêmios, entre eles um Chevrolet Tracker, zero quilômetros livre de impostos. “-Todos os clientes da rede terão a chance de ganhar, pois, cada loja terá um premiado que levará para o bolso R$6.000,00 em produtos do supermercado” diz Euro Cabral, analista de marketing da rede.

Para participar é fácil! A cada R$80,00 em compras no supermercado Santa Helena você ganha um cupom para concorrer aos prêmios, no último ano quem teve a sorte grande foi a Jhenifer, 22 anos, cliente do Santa Helena Jequitibá que levou para a casa um carro zero quilômetros no valor de R$100.000,00.

A campanha conta com a participação da Cervejaria Petra que busca inovar trazendo bastante interativdade no evento final que acontece em praça pública em Sete Lagoas. A promoção conta também com grandes marcas parceiras como Mili, P&G, Três Corações, Itambé, Pif Paf e Corona.