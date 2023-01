Estudantes de Sete Lagoas criam vasos orgânicos através de santinhos eleitorais

Uma ação de sustentabilidade que poderia servir de exemplo para nossos governantes: alunos do SENAC em Sete Lagoas criaram vasos de plantas a partir de santinhos eleitorais descartados nas ruas da cidade - o pleito aconteceu no ano passado.

Foto: Aminthas Neto / divulgação / SENAC Sete Lagoas

Os recipientes orgânicos foram produzidos por alunos do curso de Aprendizagem Comercial. No último sábado (14), ao menos 250 vasos com mudas de ipê foram entregues para a população que passava pela Praça do CAT, no centro de Sete Lagoas.

De acordo com o professor idealizador do projeto, Aminthas Andrade Neto, a ação também serve para motivação dos estudantes: "[A ação] motiva cada vez mais os jovens a se aperfeiçoarem ao mercado de trabalho e entender a importância que os impactos de ações extraordinárioas podem afetar o desenvolvimento da cidade", afirma.

Da redação