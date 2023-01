Hemominas em Sete Lagoas completa 30 anos

“Neste dia, temos a alegria de comemorar os 30 anos de existência da Unidade de Sete Lagoas. Desde a sua implantação, toda a equipe tem se dedicado a atender a população com presteza e excelência. E isso pode ser percebido pelo número de doadores fidelizados em toda a região atendida pelo Hemonúcleo. E também pela satisfação dos pacientes do nosso ambulatório. Graças ao trabalho de todos, o Hemonúcleo se consolidou e atualmente tem um papel fundamental na Rede Hemominas, na garantia de atendimento com segurança e qualidade em todo o estado. Tenho uma alegria imensa em poder trabalhar com vocês. Parabéns!”

Foto: Google Street View (mar. 2022)/Reprodução

A fala, da presidente da Fundação Hemominas, Júnia Guimarães Mourão Cioffi, referenda a importância e desempenho do Hemonúcleo de Sete Lagoas que celebra seu aniversário com uma atuação de referência no município e em sua área de abrangência.

Respaldado na solidariedade da população doadora de sangue que, em Minas Gerais, gira em torno de 2%, o Hemonúcleo atende a uma média diária de 55 candidatos à doação de sangue e a cerca de 70 candidatos à doação de medula óssea por mês, respondendo pela cobertura hemoterápica dos 35 municípios que compõem a Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas, além do município de Matozinhos, localizado na Grande BH. Atende, ainda, 11 hospitais contratantes.

Com uma equipe comprometida e atuante, composta por servidores efetivos, cedidos e terceirizados, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, desenvolvendo diversas ações para sensibilizar o doador e, dessa forma, contribuir para salvar ainda mais vidas. Nesse sentido, são realizadas palestras informativas na comunidade, captação hospitalar e treinamentos para captadores e multiplicadores.

“Este trabalho constante realizado por nossos funcionários e colaboradores se torna ainda mais relevante em períodos críticos do ano como feriados de Carnaval, entre outros, quando os estoques de sangue geralmente atingem níveis mínimos e preocupantes e, geralmente, há uma tendência de aumento de demanda de sangue nos hospitais em virtude do aumento no número de acidentes nas estradas”, afirma o coordenador da unidade, dr. Gustavo Adolpho Villefort Silva.

O Hemonúcleo oferece também atendimento ambulatorial multidisciplinar (médico, psicólogo, assistente social e enfermeiro) a pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias hereditárias, e a pacientes que necessitam de terapia transfusional ou outros procedimentos correlatos.

Na área técnica entre os serviços que executa destacam-se: cadastro e conscientização; triagens clínica e hematológica de candidatos à doação; coleta de sangue de doadores; fracionamento de hemocomponentes; distribuição de hemocomponentes para hospitais contratantes e para outras Unidades da Fundação Hemominas (Hemorrede Estadual). Além disso, presta serviços relativos à hemoterapia, hematologia, terapia celular e transplante a diversos estabelecimentos assistenciais de saúde via contratos.

História

O Hemonúcleo de Sete Lagoas iniciou suas atividades em área adaptada nas dependências do Hospital Municipal de Sete Lagoas em 18 de janeiro de 1993 e foi oficialmente inaugurado em 31 de outubro de 1993. A princípio, atendia somente demandas dos hospitais de Sete Lagoas (Municipal, Hospital Nossa Senhora das Graças e Santa Mônica). Pouco tempo depois teve início o processo de descentralização regional do atendimento hemoterápico, visando suprir a demanda das cidades que integram a Gerência Regional de Saúde de Sete Lagoas. Dessa forma, progressivamente a unidade começou a fornecer hemocomponentes para as cidades de Curvelo (Hospital Imaculada Conceição e Hospital Santo Antônio), Corinto, Pompéu, Abaeté, Três Marias, Paraopeba, Caetanópolis e Matozinhos.

Concomitantemente ao atendimento das demandas transfusionais dessas cidades, iniciou o atendimento ambulatorial de pacientes portadores de Coagulopatias e Hemoglobinopatias Hereditárias.

A Unidade de Sete Lagoas permaneceu no Hospital Municipal até junho de 1996, quando se mudou para uma casa também adaptada na Chácara do Paiva. Em dezembro de 2002, transferiu-se para a atual sede própria, localizada na Avenida Dr. Renato Azeredo, nº 3170, no Bairro Dante Lanza.

Da Redação com Assessoria de Comunicação Social - Hemominas.