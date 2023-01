Boletim: terceira semana do ano tem queda de 33,5% no total de casos de Covid-19 em Sete Lagoas

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 23 de janeiro, a 47.511 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia. São 488 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas (18,4% a menos que semana passada) e 20.329 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 56 pessoas em isolamento domiciliar, 46.736 casos curados e 84.265 testes negativos. Na última semana foram registrados dois óbitos por Covid no município: um homem de 83 anos no dia 18 e uma mulher de 85 anos no dia 21, ambos no Hospital Municipal. São até agora 717 óbitos desde o início da pandemia. Hoje são três internados em UTI (Sete Lagoas, Corinto e Paineiras) e um em enfermaria, de Sete Lagoas.

Arte: Túlio Thales

Semana epidemiológica

A terceira semana epidemiológica do ano (15 a 21/01) apresentou 107 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 33,5% em relação à semana anterior, que contabilizou 161 casos. A primeira semana do ano (01 a 07/01) teve 274 casos, a 52ª semana do ano passado (25 a 31/12) teve 593 casos, a 51ª semana (25 a 31/12) teve 1.174 casos, a 50ª semana (11 a 17/12) teve 1.385, e a 49ª semana (04 a 10/12) teve 519 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes foi de 0,43 pacientes na terceira semana do ano, de 0,65 na segunda semana e de 1,12 na primeira semana. Óbitos: julho terminou com seis registros, agosto foram cinco óbitos, setembro teve uma ocorrência e outubro também. Novembro terminou sem óbitos, enquanto dezembro fechou com dez e janeiro, até o momento, conta com sete.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.653 adultos e a 2ª dose em 179.048. Receberam 1ª dose da Janssen 5.974 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 17.808 vezes e a 2ª dose em 11.673 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 123.058 pessoas e a 2ª dose de reforço em 45.569 pessoas. Ao todo, 569.783 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 16 de janeiro.

