Bebê é encontrado abandonado junto de dois cadáveres em decomposição em Esmeraldas

A Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira (23/1) para atender a uma ocorrência de um bebê abandonado em uma casa onde dois cadáveres estavam em estado de decomposição em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet

Segundo a PM, dois chamados foram feitos alertando para o caso no Bairro Recanto da Mata. O bebê de cerca de um ano e meio estava sozinho na casa junto do corpo de um homem e uma mulher.



Ao chegar no local, os policiais encontraram os cadáveres com diversas marcas de tiro, mas não foi possível precisar o número de disparos. De acordo com a PM, também foi encontrada uma arma de fabricação artesanal dentro da casa.

Os corpos estavam sem o couro cabeludo e a mulher, com um braço decepado. Segundo a PM, informações da perícia indicam que as lesões podem ter sido causadas pelos cães da residência.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe foi deslocada para o local e os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para perícia e identificação. O prazo para conclusão do laudo é de 30 dias.

O Hospital Municipal 25 de Maio, em Esmeraldas, confirmou que o bebê deu entrada na unidade de urgência levado por policiais militares. O estado de saúde da criança não foi informado.

Da Redação com EM