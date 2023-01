Secretaria Municipal de Assistência Social apoia 2ª edição do evento Sete Lagoas Pro Bem

No próximo sábado, dia 11 de fevereiro, a partir das 21h, o Mercado San Pietro recebe muita gente bonita e solidária com muitas atrações musicais, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). É a 2ª edição do evento Sete Lagoas Pro Bem.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O evento novamente arrecadará litros de leite que serão doados para o Hospital Nossa Senhora das Graças, acolhimentos locais e pessoas em situação de vulnerabilidade social, e serão redistribuídos pela SMASDH. A organização mais uma vez é de Lucas Aniceto e Genilson Souza, da Flow Produtora, e reunirá diversos artistas da cidade em prol do social, com ingressos limitados retirados pelo Sympla ou na portaria do local. "Na primeira edição, realizada em outubro do ano passado, foram arrecadados mais de 1.100 litros de leite e nosso objetivo é arrecadar ainda mais nessa edição", afirma a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

"No dia do evento, apresente o seu ingresso gratuito retirado no Sympla juntamente com um documento de identidade com foto e um litro de leite até às 23h30", explica o produtor Lucas Aniceto. Após esse horário, a entrada será cobrada. Entre as atrações da noite, estão Sambadub (axé BH), Marlon Barone (forró), Samba Solto (pagode), Dj Isadora Leal (funk) e Rique DJ (funk).

"Os últimos anos têm sido difíceis para todos. É importante pensar em ajudar ao próximo, ser solidário e ter empatia. Participe e faça sua doação", convida Luciene Chaves. Para o produtor Lucas Aniceto, trata-se de uma realização pessoal. "Queremos mostrar que pequenas ações fazem a diferença na vida das pessoas. Aliar lazer a algo tão nobre quanto ajudar é algo grandioso. Acreditamos que somos seres humanos melhores quando pensamos no bem estar do próximo. Somente assim chegaremos na melhoria de vida para todos", completa.

SERVIÇO

Sete Lagoas Pro Bem

11 de fevereiro, sábado, 21h

Mercado San Pietro

Ingressos gratuitos antecipados (entrada até 23h30): https://www.sympla. com.br/sete-lagoas-pro-bem__ 1821716

Mais informações: https:// instagram.com/setelagoasprobem | (31) 97505-6842 | (31) 99511-5055

Com Prefeitura de Sete Lagoas