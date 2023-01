ATUALIZAÇÃO: Polícia Civil encontra adolescente de 13 anos de Sete Lagoas que estava desaparecida

A adolescente de 13 anos que saiu de casa em Sete Lagoas, na região Central de Minas, para encontrar o namorado em Pará de Minas, foi localizada pela Polícia Civil. A menina foi achada em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta quarta-feira (25 de janeiro).

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A jovem e o namorado de 18 anos foram encontrados após troca de informações entre as polícias. "A menina e o namorado, encontrados no centro da cidade de Divinópolis, foram conduzidos à Delegacia Regional em Pará de Minas, onde estão sendo adotados os procedimentos legais cabíveis relacionados à localização. As investigações prosseguem para apurar todas as circunstâncias do desaparecimento”, informou o delegado Carlos Henrique Gomes Bueno, por meio de nota da Polícia Civil.

A mãe da menina contou que o último contato com a filha ocorreu no sábado (21) por telefone. A menina estava na casa da cunhada, em Patos de Minas. Nessa segunda-feira (23), Patrícia procurou a Polícia Civil e registrou uma ocorrência sobre o desaparecimento.

A mulher disse que a filha fez contato pedindo para trocar a senha do Instagram e que depois mandou uma mensagem que parecia não ter sido escrita por ela. A menina tinha se comprometido a enviar o endereço para a mãe buscá-la, porém não deu mais notícias depois.

Da Redação com OTempo