Apostador de Sete Lagoas acerta quina da Mega-Sena

Apostadores em Minas Gerais acertaram a quina da Mega-Sena nesta quinta-feira (25) e cada um vai embolsar R$ R$28.883,07. As 14 apostas vencedoras variam entre simples e bolão. O concurso 2.558 da Mega-Sena não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 02 - 10 - 18 - 25 - 34 - 44.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

As cidades que tiveram ganhadores da quina foram: Além Paraíba (1); Belo Horizonte (2); Betim (1); Itabira (1); Itaguara (1); Monte Santo de Minas (1); Muriaé (1); Pará de Minas (1); Passos (1); São João del-Rei (1); Sete Lagoas (1); Uberlândia (1) e Vespasiano (1). No total, a quina teve 181 ganhadores. Os 11.265 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 662,96 .

As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para esse sábado (28), podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O prêmio estimado é de R$ 75 milhões.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Com Itatiaia