Autoridades de Sete Lagoas se reúnem para capacitação em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência

Foi realizada nesta quinta-feira (25) uma reunião para capacitação no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, com participação do Ministério Público, Conselho Tutelar, SERPAF, CREAS e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da Prefeitura de Sete Lagoas.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SEJUSP), a cada 1h20min uma criança ou adolescente é agredido em Minas - os dados são de janeiro a novembro do ano passado, totalizando 5.807 casos.

Da redação com 25º BPM