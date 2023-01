Prefeitura de Sete Lagoas divulga calendário para 2ª dose de Coronavac em crianças de 3 a 4 anos

A Prefeitura de Sete Lagoas divulgou o calendário para 2ª dose de Coronavac em crianças de 3 a 4 anos que tomaram a vacina há mais de 28 dias. Confira:

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

2ª DOSE DE CORONAVAC EM CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS QUE TOMARAM A 1ª DOSE HÁ MAIS DE 28 DIAS

30 DE JANEIRO A 3 DE FEVEREIRO DE 2023, DE 08H ÀS 16H

Locais:

- Segunda no CS São João (R. Wenceslau Braz, 470);

- Terça no CS Santo Antônio (R. Dr. João Batista, 1327);

- Quarta no UBS N.S. das Graças (R. Felipe Dos Santos, 1331);

- Quinta no ESF Iporanga (R. João Alves França, 502);

- Sexta no UBS Belo Vale (R. Oscar Padilha, 625).

Documentos: Cartão de vacina (comprovando a 1ª dose), cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Com prefeitura de Sete Lagoas