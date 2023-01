Passando a Limpo: o concurso público da educação municipal em andamento

O Passando a Limpo recebeu nesta sexta (27) Márcia Veiga, Diretora de Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Linda Martins, Márcia Veiga e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

A convidada esclareceu dúvidas sobre o atual concurso público da Educação setelagoana regulamentado por meio do Edital nº 01/2022. Ele foi publicado no Diário Oficial do Município dia 31 de outubro de 2022. Serão quase 600 vagas efetivas em 28 cargos.

O concurso contará com provas objetivas classificatórias e eliminatórias para todos os cargos e para cargos de nível superior também terá prova de títulos.

Márcia Veiga explicu que é possível fazer provas para mais de um nível, desde que os horários das provas no dia 05 de março de 2023 sejam compatíveis. De manhã ocorrerão provas de nível médio e médio-técnico e à tarde provas de nível fundamental e superior. Assim, um mesmo candidato pode fazer provas para cargo de nivel médio e fundamental, por exemplo.

A Diretora observa que é muito importante que cada candidato leia com atenção o edital, pois nele é onde estão as orientações mais claras. Caso ainda haja dúvidas, também é possível contactar diretamente a empresa responsável pela realização do concurso em no site oficial.

Márcia Veiga também explicou detalhes de como funciona o período de estágio probatório. Esse período se inicia após o candidato ser aprovado, convocado e ter início seu trabalho, sendo que esse estágio tem duração de 3 anos onde avaliações semestrais são feitas para verificar o desempenho do novo servidor público.

As inscrições vão até dia 02 de janeiro de 2023 às 17 (dezessete) horas do dia 02 de fevereiro de 2023 e podem ser feitas acessando aqui.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: