Comunidade escolar prepara retorno das aulas nas escolas municipais no próximo dia 2 de fevereiro

Com a aproximação do início do ano letivo na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, várias medidas e ações vêm sendo tomadas pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura. Entre elas, a entrega dos kits escolares, que já chegaram à maioria das escolas municipais em dezembro do ano passado. Algumas unidades de ensino, no entanto, estão em fase final de reforma e outras terão início em breve. "No caso dessas escolas, em função da mudança do espaço físico, os materiais ainda não foram entregues", informa a diretora pedagógica da Secretaria, Márcia Veiga.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Ao longo dessa semana, a Secretaria realizou reuniões de alinhamento do ano letivo de 2023 junto a secretárias e auxiliares de secretaria. "As reuniões tiveram como pauta principal o Sistema de Gestão Escolar, abordando o acesso ao Nobe Sistema, que vem se destacando na Educação como pilar de auxílio a professores, gestores e demais envolvidos no Setor Educacional", conta a secretária da Pasta, Roselene Teixeira.

Reformas

A Prefeitura segue seu cronograma de reforma de escolas municipais. Dessa forma, os alunos de algumas dessas unidades educacionais serão transferidos, temporariamente, para outros espaços do município. "Vale salientar que os locais para os quais os alunos serão transferidos, ainda que temporariamente, possuem toda a infraestrutura necessária para um bom aprendizado e o transporte está garantido até que as obras sejam concluídas", reforça Roselene.

No caso das escolas municipais Padre Teodoro (bairro Padre Teodoro) e Juca Dias (bairro Cidade de Deus), as reformas se encontram na fase final. Enquanto isso, as aulas de ambas as unidades ocorrem na Escola Técnica (Av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, bairro Distrito Industrial), com o transporte escolar garantido a todos os alunos até que as obras terminem. Em relação à Escola Municipal Professor Marcos Valentino (bairro Itapoã), a licitação já foi concluída, aguardando apenas a ordem de serviço para iniciar sua reforma. Nesse período, a comunidade escolar será transferida temporariamente para a Faculdade Ciências da Vida (Av. Prefeito Alberto Moura, 12.632 bairro Distrito Industrial).

Outra unidade escolar com licitação concluída aguardando apenas ordem de serviço é a Escola Municipal Aurete Pontes Fonseca (bairro Fazenda Velha). O local temporário durante a reforma será definido em breve. O mesmo ocorre com a Escola Municipal Dalva Ferreira Diniz (bairro Bernardo Valadares), com processo licitatório finalizado aguardando ordem de serviço e definição de local temporário enquanto durarem as obras. Já a Escola Municipal Vasco Damião (bairro Alvorada) aguarda conclusão de processo licitatório.

Transporte escolar

O cadastro do Transporte Escolar segue sendo realizado de 2 de janeiro a 10 de fevereiro. Pais ou responsáveis devem efetuar a solicitação on-line, por meio de formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemD56lVS5xHc_ZMc5yHcVwD0s-qxJvG1X4kyvzdl2GW92EQ/viewform). A família que não tiver acesso à internet deve se dirigir à unidade de ensino na qual o aluno estiver matriculado.

Concurso público

Também segue aberto o prazo de inscrições para o concurso público da Educação Municipal até o dia 2 de fevereiro. O certame é regulamentado pelo Edital nº01/2022 e contempla quase 600 vagas efetivas em 28 cargos. O concurso será composto de provas objetivas para todos os cargos de Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), Ensino Médio, Médio Técnico e Ensino Superior e de provas de títulos para os cargos de Nível Superior. Inscrições e mais informações pelo site www.gestaodeconcursos.com.br. As provas ocorrem em março e as nomeações entre junho e julho para início dos trabalhos em agosto. Enquanto isso, segue o chamamento público dos aprovados no Processo Seletivo (Edital Nº 16/2022) para o preenchimento temporário de cerca de 1.700 vagas em 38 cargos, até a próxima segunda-feira, 31, no ginásio Dr. Márcio Paulino.

