Prefeito Duílio de Castro visita famílias abrigadas em escola e propõe alternativas

O prefeito Duílio de Castro e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, estiveram, na manhã desta sexta-feira, 27, na Escola Municipal Caic Professor Galvão para acompanhar de perto a situação das famílias que estão abrigadas no local. Na oportunidade, foram apresentadas alternativas para o encaminhamento dessas famílias que tiveram que deixar suas moradias, localizadas em área de risco, por meio de ordem judicial.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

As famílias tiveram que deixar suas moradias localizadas em uma área entre a rua Maria Geraldina Fonseca e a av. Raimundo Geraldino Fonseca, no bairro Canadá. A interdição da Defesa Civil Municipal foi motivada pelo alto risco de desabamento provocado pelas fortes e contínuas chuvas que caem sobre Sete Lagoas. "A Defesa Civil já vinha monitorando essa área há cerca de dois anos. Lá existe um talude com edificações na parte superior e na inferior. O local apresentou um risco de nível bem mais elevado do que o normal, sendo necessária a movimentação dessas famílias em cumprimento à ordem judicial", explica o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sérgio Andrade.

A Prefeitura agiu rapidamente e não deixou as famílias desassistidas. Além de providenciar o abrigo imediato, foi criado um comitê envolvendo servidores da Educação, Cultura, Assistência Social, Guarda Municipal, Obras, Saúde e Defesa Civil com a missão de traçar caminhos para amparo dos alojados, já que com o início das aulas, no próximo dia 2 de fevereiro, a escola deve ser liberada. “Essas famílias nunca serão desamparadas pela Prefeitura. Já temos alternativas e queremos encontrar uma solução definitiva que acabe com a incerteza que estão vivendo”, comentou Duílio de Castro.

O prefeito se reuniu com as famílias do Caic Professor Galvão e, durante o encontro, sugeriu novas possibilidades de acolhimento. Além disso, foi garantido o Auxílio Moradia de R$ 500 para custeio de aluguel. “Este valor é o que a legislação atual permite, mas vamos melhorar com uma nova lei que será enviada para a Câmara Municipal para vigorar a partir de fevereiro”, comentou. A proposta do Executivo é criar o Aluguel Social de R$ 800 e, assim, aumentar as opções de moraria para as famílias.

IMÓVEIS INTERDITADOS

No dia 19 de janeiro, a Defesa Civil Municipal interditou os imóveis que estavam sob risco. Os móveis e eletrodomésticos também foram retirados e serão entregues aos proprietários quando necessário. Durante a reunião, Duílio de Castro informou que as antigas casas não serão demolidas enquanto o processo judicial estiver em andamento.

Com Prefeitura de Sete Lagoas