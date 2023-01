Vozes da cidade e região: Pablo Sás

Na estreia da série "Vozes da cidade e região" temos a honra de receber o cantor e compositor setelagoano Pablo Sás para uma excelente entrevista! Com origens ligadas ao Bairro Progresso Pablo tem hoje 41 anos, grandes referências no vocal e na guitarra e é um ávido apreciador esportivo. Confira a entrevista completa:

Foto: Pablo Sás/Créditos: Davi Mello

Quais gêneros musicais você canta?

MPB, Pop, Rock.

Suas maiores referências na música são:

Muitas e de estilos diversos. Como cantor/compositor: Djavan, Stevie Wonder, Lenine, Paulinho Moska, Seal, Tim Maia, Cassiano, tantos outros!

Como guitarrista: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Nelson Faria… essa tríade rock/blues/jazz foi sempre muito presente, além da música brasileira.

Quem você convidaria para gravar uma música?

Tiago Iorc.

E para subir no palco com você?

Seria legal fazer um dueto com o Rodrigo Suricato, pela similaridade das carreiras, por ser cantor/guitarrista e tal.

Aquela música que não pode faltar no seu show:

"Cotidiano" de minha autoria é sempre muito pedida. Entre as covers, "Se" (Djavan).

Lugar em Sete Lagoas onde seria muito legal ter um show seu (ou que já teve):

Acho fenomenal o auditório/teatro da Fundação Zerrenner (escola da Ambev), seria maravilhoso fazer um show lá.

Foto: Pablo Sás/Créditos: Letícia Duval

Quando não está cantando, você gosta de fazer o quê?

Esporte é algo que me fascina, seja praticando, assistindo, ouvindo ou consumindo de qualquer outra forma, faz parte demais dos meus momentos livres. Filmes, livros e uma cervejinha com os amigos também não podem faltar.

O que você sente quando canta?

Certa vez ouvi uma frase que me marcou: “Tocar/cantar é sentir a presença de Deus pelo som”. A música tem um poder particular de nos levar pra lugares muito especiais. Já pensou o quanto é mágico se arrepiar com uma canção? Toca direto no coração da gente, isso é lindo demais.

E o que espera que seu público sinta?

Os melhores sentimentos possíveis, sempre. Alegria, amor, afeto, esperança. Música é cura!

Onde o público pode acompanhar seu trabalho?

No Instagram @pablosas_, no Youtube Pablo Sás, no Spotify Pablo Sás, ou no pablosas.com.br (no site tem os links pra todas as plataformas citadas anteriormente).

---

Vozes da cidade e região é uma série do SeteLagoas.com.br que busca dar espaço a bandas e cantores de nossa redondeza. Aqui os artistas contam um pouquinho do que os ligam à nossa terra, mas também projetam aquilo que os levam a enxergar além de nossas fronteiras.

Da Redação, Vinícius Oliveira.