Prefeitura confirma prazo para iniciar pavimentação de ruas e avenidas do Cidade de Deus

O sonho de quase 30 anos para centenas de famílias do bairro Cidade de Deus será transformado em realidade brevemente. Esta confirmação foi feita pelo prefeito Duílio de Castro que, acompanhado da vereadora Sílvia Regina, esteve no bairro, na manhã desta sexta-feira, 27 de janeiro. Durante a visita, moradores foram informados que ruas e avenidas que convivem com poeira e bairro serão totalmente pavimentadas tão logo o período chuvoso termine.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O contrato para o início das obras já foi assinado no dia 25 de novembro. O processo licitatório foi vencido pela empresa Campos Construtora e Serviços de Locação Ltda., que receberá ordem de serviço em poucos dias. “Assumi o mandato de prefeito tendo conhecimento de inúmeros problemas da cidade e esse é um deles. Juntamente com a vereadora Silvia Regina, fizemos reuniões no bairro e sempre acompanhamos de perto a situação. Nunca corremos dos desafios e só não começamos as obras por conta desse período prolongado de chuva. Em breve, estaremos aqui para autorizar o início dos trabalhos”, ressaltou Duílio de Castro.

Os serviços serão feitos em alvenaria poliédrica, totalizando quase 80 mil metros quadrados de pavimentação. Somente na primeira etapa do projeto serão investidos R$ 2.023.836,43. “O prefeito Duílio de Castro é um gestor de palavra e agradeço por esta realização. Fizemos esta visita para reforçar aos moradores que o serviço só não foi iniciado por conta das chuvas. Não adianta colocar um máquina para trabalhar neste momento porque o serviço seria perdido”, destacou a vereadora Silvia Regina.

No total, serão 33 ruas e avenidas do Cidade de Deus pavimentadas. Porém, antes do início do cronograma, a Prefeitura realiza paliativos com o cascalhamento para garantir a trafegabilidade nas vias.

Com Prefeitura de Sete Lagoas