Número de empregados em Sete Lagoas cai em dezembro, revela Caged

A quantidade de empregados em Sete Lagoas voltou a cair em dezembro de 2022, revelam dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desemprgados (Novo Caged). No entanto, a cidade fechou o ano com saldo geral positivo.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em dezembro de 2022 foram 1.738 admissões contra 2.231 desligamentos, resultando em saldo negativo de 493 dispensas. O acumulado de admitidos ficou em 61.308 pessoas, variação de -0,80% se comparada ao fim de novembro. Em novembro o número de empregados também havia recuado 0,51% frente a outubro.

Apenas o comércio teve variação positiva em dezembro: 0,23% ou acréscimo de 31 no número de empregados. Agropecuária (-2,48%), construção (-3,04%), indústria (-1,44%) e serviços (-0,45%) tiveram mais demissões que contratações.

Apesar de ter sido o setor que contratou mais pessoas (669) em dezembro, serviços foi também o que mais demitiu (772). Na sequênvia vieram as demissões da indústria (688), comércio (490), contrução (242) e agropecuária (39).

O segundo setor no qual houve mais contratações em números absolutos foi o comércio, com 521. Em seguida a indústria (373), construção (156) e agropecuária (19).

Serviços continuou sendo a área com maior número acumulado de admitidos com 22.702 pessoas, seguido pela indústria com 21.566. O comércio apareceu em terceiro com 13.506, seguido da construção com 2.746 e agropecuária com 788 empregados.

Apesar dos resultados negativos no último bimestre, Sete Lagoas fechou 2022 com saldo positivo de 1.967 admissões se comparado a 2021. Até o fim de dezembro eram 61.308 empregados contra 59.341 no fim do ano anterior, variação relativa de +3,31%.

Todos os dados do Novo Caged podem ser vistos clicando aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações do Novo Caged.